Καλό είναι να μας πει ο ΠτΔ ποιος τον συμβούλεψε για το θέμα του Αϊκούτ και είπε ότι αν ήταν στην Κύπρο θα μπορούσε να αποφυλακιστεί από τον περασμένο Αύγουστο. Στον Αϊκούτ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών η οποία άρχισε να προσμετρά από τις 19/06/24, όταν αποφασίστηκε να παραμείνει υπόδικος. Δικαίωμα για να αφεθεί ελεύθερος θα είχε αφότου εκτίσει το ήμισυ της ποινής. Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι τον Αύγουστο του 2026 είναι δύο χρόνια και δύο μήνες. Σαν να και τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, Πρόεδρε. Γι΄αυτό πάρτο αλλιώς γιατί μας βλέπουν και μας ακούνε.