Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του κοινοβουλευτικού έργου, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στις δράσεις κοινοβουλευτικής διπλωματίας, καθώς και στις νομοθετικές εκκρεμότητες που βρίσκονται ενώπιον του σώματος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η συζήτηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού έχει προγραμματιστεί για τις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2026.

Η Βουλή σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η πρόεδρος της Βουλής, κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πραγματοποιήθηκαν 533 συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Πραγματοποιήθηκαν 34 συνεδριάσεις της Ολομέλειας, εκ των οποίων 32 τακτικές και δύο ειδικές.

Ψηφίστηκαν σε νόμους 178 νομοσχέδια και 101 προτάσεις νόμου.

Εγκρίθηκαν 54 κανονισμοί και 28 σχέδια υπηρεσίας.

Με τη διαδικασία του επείγοντος ψηφίστηκαν έξι νομοσχέδια, δέκα προτάσεις νόμου και ένας κανονισμός.

Καταψηφίστηκαν τέσσερα νομοσχέδια και 16 προτάσεις νόμου, ενώ απορρίφθηκαν τρεις κανονισμοί.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι βουλευτές υπέβαλαν 426 ερωτήσεις προς την εκτελεστική εξουσία, ενώ έλαβαν 434 απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, εκ των οποίων οι 203 αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων.

Επιπλέον, ενεγράφησαν 144 θέματα προς αυτεπάγγελτη εξέταση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις

Μεταξύ των σημαντικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων της περιόδου, η Αννίτα Δημητρίου ξεχώρισε τη φορολογική μεταρρύθμιση και την 22η τροποποίηση του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώθηκε η οικονομική αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και καθιερώθηκε μη ανανεώσιμη οκταετής θητεία για τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας των υφιστάμενων αξιωματούχων.

Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό της εκλογικής νομοθεσίας, στην τηλεργασία στη Δημόσια Υπηρεσία, στο νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση του πλαισίου δικαιωμάτων και παροχών των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και στην κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων.

Τα νομοσχέδια που βρίσκονται στις άμεσες προτεραιότητες

Πέραν της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, η πρόεδρος της Βουλής παρουσίασε σειρά νομοθετημάτων των οποίων η συζήτηση προωθείται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Η ρύθμιση της ίδρυσης πανεπιστημιακών κλινικών και νοσηλευτηρίων, με στόχο την ψήφιση του νομοσχεδίου πριν από το τέλος του έτους.

Ο εκσυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου, με ρυθμίσεις για τη γονική μέριμνα, τη διατροφή, την κληρονομική διαδοχή και τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ενιαία εκπαίδευση.

Η σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας.

Η ρύθμιση της διαχείρισης των κοινόκτητων και των επικίνδυνων οικοδομών.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα τέκνου και η αύξησή του κατά 10% και 5% για τις πρώτες δύο εισοδηματικές κατηγορίες αντίστοιχα.

Η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων για αδήλωτη εργασία.

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων.

Τι αναμένει η Βουλή από την κυβέρνηση

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η Βουλή αναμένει από την εκτελεστική εξουσία την ετοιμασία και κατάθεση σημαντικών νομοθετημάτων, μεταξύ των οποίων η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η ρύθμιση της αμειβόμενης επαγγελματικής πρακτικής άσκησης των νέων και το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Εκκρεμεί επίσης η κατάθεση κανονισμών που θα επιτρέψουν την παραχώρηση της μαρίνας Λάρνακας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Προωθείται η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων των επιτροπών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην τεχνολογική αναβάθμιση του κοινοβουλίου, με την πρόεδρο της Βουλής να γνωστοποιεί ότι προωθείται ο σχεδιασμός για τον εξοπλισμό των αιθουσών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να καταστεί εφικτή η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεών τους.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εξωστρέφειας του κοινοβουλίου.

Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν τα συστήματα κυβερνοασφάλειας της Βουλής, αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προωθήθηκαν συνεργασίες με άλλα κοινοβούλια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Κοινοβουλευτική διπλωματία και επαφή με την κοινωνία

Η πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στις διεθνείς επαφές του κοινοβουλίου και στις ομάδες φιλίας που έχουν συσταθεί με τα κοινοβούλια 53 χωρών.

Σε ό,τι αφορά την επαφή με την κοινωνία, κατά την υπό εξέταση περίοδο επισκέφθηκαν τη Βουλή 3.107 εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές από 89 εκπαιδευτήρια, ενώ συνεχίστηκε για πέμπτη χρονιά το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούν η παραπληροφόρηση, η διάδοση ψευδών ειδήσεων και η ρητορική μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επένδυσης στην ενημέρωση, στην κριτική σκέψη και στον ουσιαστικό διάλογο.