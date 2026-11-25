Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, η αποφυλάκιση του Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάστηκε από την κυπριακή Δικαιοσύνη για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα υπό το φως των διαβεβαιώσεων που είχαν δοθεί κατά τη μεταφορά του στο Ισραήλ ότι θα συνέχιζε να εκτίει εκεί την ποινή του.

Η Δημοκρατική Παράταξη καλεί την Κυβέρνηση να διευκρινίσει κατά πόσον η αποφυλάκισή του συνάδει με τους όρους μεταφοράς του, καθώς και να ενημερώσει για τις διπλωματικές και νομικές ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μόνο την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, αλλά συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των εκτοπισμένων.

Οι σχέσεις με το Ισραήλ

Αναφερόμενη στις σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ, η ΔΗΠΑ υπογραμμίζει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, χωρίς αυτό να αναιρεί την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προασπίζεται τα συμφέροντά της, το κύρος των δικαστικών της αποφάσεων και τα δικαιώματα των πολιτών της.

Τονίζει, παράλληλα, ότι η ισοτιμία, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνέπεια στην τήρηση των εκατέρωθεν δεσμεύσεων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής και διαρκούς στρατηγικής συνεργασίας.

Καταλήγοντας, η Δημοκρατική Παράταξη σημειώνει ότι η Κύπρος χρειάζεται ισχυρές και αξιόπιστες διεθνείς συνεργασίες, με την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της να παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.