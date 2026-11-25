Αφορμή για την παρέμβαση της κ. Χαραλαμπίδου αποτέλεσε η διανομή, σύμφωνα με την ίδια, δισέλιδου εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, με τις θέσεις της επί πρότασης νόμου που βρίσκεται υπό συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών, χωρίς προηγουμένως το εν λόγω έγγραφο να έχει κατατεθεί ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Πρόκειται για την πρόταση τροποποίησης του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, την οποία κατέθεσαν από κοινού η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και η οποία συζητήθηκε σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών, στις 18 και 25 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ, η Νομική Υπηρεσία συμμετείχε και στις δύο συνεδριάσεις, κατά τις οποίες εξέθεσε προφορικά τις απόψεις της, χωρίς να καταθέσει οποιοδήποτε γραπτό κείμενο, επικαλούμενη περιορισμένο χρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, αμέσως μετά τη σημερινή συνεδρίαση διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους έγγραφο με τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

«Η Βουλή, δηλαδή, έμεινε με άδεια χέρια, ενώ ο Τύπος πήρε γραπτό κείμενο. Και αυτό για μια πρόταση που ακόμα συζητείται και διαμορφώνεται», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

Κάνει λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο

Η κ. Χαραλαμπίδου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική παρακάμπτει τη Βουλή, επηρεάζει μια νομοθετική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και πλήττει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των εξουσιών. Παράλληλα, κάνει λόγο για δημιουργία επικίνδυνου προηγουμένου, καθώς, όπως αναφέρει, στο μέλλον οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία θα μπορεί να επιχειρεί να επηρεάσει το νομοθετικό έργο μέσω του Τύπου, αντί μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η πρόταση νόμου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο συζήτησης, με δύο κείμενα να βρίσκονται ενώπιον της επιτροπής: το αρχικό, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί διορθώσεις, και ένα δεύτερο, το οποίο περιλαμβάνει εισηγήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου.

«Εισάγονται νέα ήθη συμπεριφοράς, και η Βουλή οφείλει να τοποθετηθεί ως θεσμός. Δεν πρόκειται για ζήτημα μιας πρότασης νόμου ή ενός βουλευτή. Πρόκειται για τον σεβασμό που οφείλεται στο Κοινοβούλιο και στη διάκριση των εξουσιών», τονίζει.

Ζητά εξηγήσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα

Με την επιστολή της, η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ ζητά από την πρόεδρο της Βουλής να απευθυνθεί γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας εξηγήσεις για το πώς και με ποια απόφαση διανεμήθηκε το επίμαχο έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάθεσή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ζητά, επίσης, να κληθεί η Νομική Υπηρεσία να υποβάλει επισήμως και γραπτώς τις θέσεις της στην Επιτροπή Θεσμών, καθώς και να εγγραφεί το ζήτημα στη Σύσκεψη των Αρχηγών.

Στόχος, σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, είναι η υιοθέτηση ενιαίας θέσης από τη Βουλή και η καθιέρωση σαφούς κανόνα, βάσει του οποίου οι γραπτές θέσεις των κρατικών υπηρεσιών επί νομοθετικών κειμένων που βρίσκονται υπό εξέταση θα κατατίθενται πρώτα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αυτούσια η επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής:

Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2026

Κυρία Αννίτα Δημητρίου

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Λευκωσία

Κοιν.:

– Μέλη της Σύσκεψης των Αρχηγών

– Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Θέμα: Δημοσιοποίηση στα μέσα ενημέρωσης γραπτών θέσεων της Νομικής Υπηρεσίας για πρόταση νόμου υπό εξέταση, οι οποίες δεν κατατέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Θεωρώ αναγκαίο να θέσω υπόψη σας, και της Σύσκεψης των Αρχηγών, μια διαδικαστική εξέλιξη που θεωρώ ότι αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της Βουλής και των σχέσεών της με τους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συζήτησε στις 18.11.2026 και σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, για δεύτερη φορά, την πρόταση νόμου που αφορά τον περί αστικών αδικημάτων νόμο, την οποία κατέθεσα μαζί με τον βουλευτή και Πρόεδρο του Άλματος, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η πρόταση βρίσκεται σε στάδιο πρώιμης συζήτησης μεταξύ των μελών της επιτροπής. Μέλη της επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, και οι υπηρεσίες της Βουλής καταγράφουν τις θέσεις όλων με σκοπό να τις επεξεργαστούν. Υπάρχουν δύο κείμενα ενώπιον μας αυτή τη στιγμή το αρχικό με διορθώσεις και ένα δεύτερο με εισηγήσεις του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παρέστη και στις δύο συνεδριάσεις και εξέθεσε τις απόψεις της προφορικά. Δεν κατέθεσε οποιοδήποτε έγγραφο, επικαλούμενη περιορισμένο χρόνο.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αμέσως μετά τη συνεδρία κυκλοφόρησε σε δημοσιογράφους δισέλιδο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέσεις επί της πρότασης νόμου. Δηλαδή γραπτές θέσεις που δεν δόθηκαν στην επιτροπή δόθηκαν στον Τύπο, για ένα κείμενο που ακόμα συζητείται και διαμορφώνεται. Σύμφωνα με δημοσιογράφους που επικοινώνησαν μαζί μας, είναι η πρώτη φορά που η Νομική Υπηρεσία ενεργεί με αυτόν τον τρόπο.

Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά θεσμικά ζητήματα:

1. Παρακάμπτει τη Βουλή. Η κοινοβουλευτική επιτροπή είναι ο θεσμικός χώρος όπου κατατίθενται και εξετάζονται οι απόψεις των υπηρεσιών του κράτους επί νομοθετικών κειμένων. Οι βουλευτές που καλούνται να νομοθετήσουν δεν μπορεί να μαθαίνουν τις γραπτές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας από τα μέσα ενημέρωσης.

2. Επηρεάζει μια νομοθετική διαδικασία σε εξέλιξη. Η δημοσιοποίηση θέσεων για κείμενο που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ασκεί δημόσια πίεση πάνω στη διαβούλευση και προδικάζει το αποτέλεσμά της.

3. Πλήττει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των εξουσιών. Η Νομική Υπηρεσία είναι νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας. Ο ρόλος αυτός προϋποθέτει ότι οι απόψεις της απευθύνονται πρώτα στο όργανο που τις ζητά.

4. Εισάγει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Αν αυτός ο τρόπος γίνει αποδεκτός σιωπηρά, οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορεί στο μέλλον να επηρεάζει το νομοθετικό έργο μέσω του Τύπου, αντί μέσω των θεσμικών διαδικασιών.

Εισάγονται νέα ήθη συμπεριφοράς, και η Βουλή οφείλει να τοποθετηθεί ως θεσμός. Δεν πρόκειται για ζήτημα μιας πρότασης νόμου ή ενός βουλευτή. Πρόκειται για τον σεβασμό που οφείλεται στο Κοινοβούλιο και στη διάκριση των εξουσιών.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλώ:

α) να απευθυνθείτε γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας εξηγήσεις για το πώς και με ποια απόφαση διανεμήθηκε το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή·

β) να ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία να υποβάλει επίσημα και γραπτώς τις θέσεις της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως·

γ) να εγγραφεί το θέμα στη Σύσκεψη των Αρχηγών, ώστε η Βουλή να υιοθετήσει ενιαία θέση και σαφή κανόνα: οι γραπτές θέσεις των κρατικών υπηρεσιών για νομοθετικά κείμενα υπό εξέταση κατατίθενται πρώτα στην αρμόδια επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Κίνημα ΑΛΜΑ