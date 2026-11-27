Τον υποψήφιο με τον οποίο θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028 αναδεικνύει αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης διεκδικούν το χρίσμα σε μια εσωκομματική αναμέτρηση που σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής πορείας της παράταξης προς το 2028.
Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της μάχης του ΔΗΣΥ για το χρίσμα των Προεδρικών του 2028 - Πού ψηφίζουν Αννίτα, Αβέρωφ και Παμπορίδης [εικόνα]
Η αυριανή εκλογική διαδικασία αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς η παράταξη καλείται να καθορίσει τον υποψήφιό της για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Το politis.com.cy παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης του ΔΗΣΥ, στο οποίο οι δύο διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τον Γιώργο Παμπορίδη τη δεύτερη.
Κάτω από τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο οι ψηφοφόροι καλούνται να σημειώσουν την επιλογή τους, χρησιμοποιώντας ένα από τα τρία επιτρεπόμενα σύμβολα, Χ, + ή √.
Πού και πότε θα ψηφίσουν οι πρωταγωνιστές
Στο μεταξύ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε τις ώρες και τα εκλογικά κέντρα στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, και οι δύο διεκδικητές του χρίσματος.
Η Αννίτα Δημητρίου θα προσέλθει στις κάλπες στις 10 το πρωί, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, στη λεωφόρο Φανερωμένης.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:15 το πρωί, στο Σωματείο «Ένωσις» Αγίων Ομολογητών, στην οδό Κατσώνη 9 στη Λευκωσία, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης θα ψηφίσει στις 12 το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην οδό Πινδάρου 25.
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