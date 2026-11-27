Το politis.com.cy παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης του ΔΗΣΥ, στο οποίο οι δύο διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τον Γιώργο Παμπορίδη τη δεύτερη.

Κάτω από τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο οι ψηφοφόροι καλούνται να σημειώσουν την επιλογή τους, χρησιμοποιώντας ένα από τα τρία επιτρεπόμενα σύμβολα, Χ, + ή √.

Πού και πότε θα ψηφίσουν οι πρωταγωνιστές

Στο μεταξύ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε τις ώρες και τα εκλογικά κέντρα στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, και οι δύο διεκδικητές του χρίσματος.

Η Αννίτα Δημητρίου θα προσέλθει στις κάλπες στις 10 το πρωί, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, στη λεωφόρο Φανερωμένης.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:15 το πρωί, στο Σωματείο «Ένωσις» Αγίων Ομολογητών, στην οδό Κατσώνη 9 στη Λευκωσία, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης θα ψηφίσει στις 12 το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην οδό Πινδάρου 25.