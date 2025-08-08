Κίνηση εντυπωσιασμού η μετάκληση της ATF;

Έπιασαν δουλειά χθες οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες που ήρθαν στην Κύπρο για να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, μετά από αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την αμερικανική κυβέρνηση. Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), συνοδευόμενοι από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, επισκέφθηκαν το «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς για διενέργεια αυτοψίας. Πρόκειται για την περιοχή δυτικά της Μαλλιάς από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της ομάδας των Αμερικανών, Μπράιαν Λάβιν, ανέφερε ότι το ATF διαθέτει διεθνή ομάδα η...

