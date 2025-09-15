Στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Λίγο μετά τις 13:00 θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί.

Σε αυτά συγκαταλέγονται θέματα άμυνας και ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας, ως επίσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Παράλληλα, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα φιλοξενήσει η Κύπρος τον προσεχή Απρίλιο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει, επίσης, την ευκαιρία να ενημερώσει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της νέας τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη.

Γύρω στις 15:30, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Κόστα, θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες απο: ΡΙΚ