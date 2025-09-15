Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γύρω στις 15:30, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Κόστα, θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Λίγο μετά τις 13:00 θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί.

Σε αυτά συγκαταλέγονται θέματα άμυνας και ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας, ως επίσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Παράλληλα, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα φιλοξενήσει η Κύπρος τον προσεχή Απρίλιο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει, επίσης, την ευκαιρία να ενημερώσει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της νέας τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη.

Γύρω στις 15:30, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Κόστα, θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες απο: ΡΙΚ 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΕΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited