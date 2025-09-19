Διαψεύδει τον Οδυσσέα ο Κώστας Κώστα για τα περί συνεργασίας στις βουλευτικές εκλογές

Σε διάψευση των όσων δήλωσε ο επικεφαλής του Κινήματος «ΑΛΜΑ» Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον ΑΝΤ1 προχώρησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα με ανάρτηση στο Facebook.

Συγκεκριμένα ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ότι «οι μόνοι με τους οποίους βλέπουμε ότι υπάρχει έδαφος για συνεργασία, αν οι ίδιοι το επιθυμούσαν, διότι εμείς θα θέλαμε, είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα». Μάλιστα υποστήριξε ότι είχε επαφή με την κ. Χαραλαμπίδου και τον κ. Κώστα, λέγοντας ότι «η αντίδρασή τους δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική».

Ωστόσο ο βουλευτής Λεμεσού του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι όντως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στις 12 Σεπτεμβρίου και πως ο ίδιος ενημέρωσε τον επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος με το συγκεκριμένο κίνημα ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή πολιτική κίνηση.

Αυτούσια η δήλωση του Κώστα Κώστα:

Αναφορικά με σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής του κινήματος ΆΛΜΑ’ κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι έχει μεταφέρει σε μένα κατ’ ιδίαν το μήνυμα ότι αν αποφασίσω να επαναδιεκδικήσω βουλευτική έδρα, τότε ως κίνημα θα ήταν ευτυχείς αν συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο τους και κυρίως ότι η αντίδραση μου δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική, επιθυμώ δημόσια να αναφέρω τα ακόλουθα:

Στις 12/9/25, επικοινώνησε τηλεφωνικώς μαζί μου ο κ. Μιχαηλίδης, με τον οποίο ως βουλευτής συνεργάστηκα για πολλά χρόνια στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Μεταφορών και Ελέγχου που συμμετέχω, και ο οποίος με ρώτησε αν έχω αποφασίσει το τι θα κάνω στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Απάντησα ότι είμαι βουλευτής για 3 θητείες, μέλος και στέλεχος του ΑΚΕΛ και αναμένω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και συγκεκριμένα αν θα είμαι υποψήφιος για 4η θητεία, όπως έχω αναφέρει στο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, κατά τη χθεσινή μας συνάντηση.

Τέλος, του ξεκαθάρισα ότι δεν ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος με το κίνημα ‘ΑΛΜΑ’ ούτε και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή πολιτική κίνηση.