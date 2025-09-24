Αποσύρθηκε η Εφραίμ - Δεύτερη φορά θάλασσα για δικαστή στο ΕΔΑΔ

kateliadi@politis.com.cy

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και Καθηγητή Νομικής, Χρίστο Κληρίδη, ο οποίος εκπροσωπεί δύο από τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Κύπριου δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ, γνωστότερο ως ΕΔΑΔ), πάλι τα θαλάσσωσαν στη διαδικασία – δεύτερη φορά. «Αυτά συμβαίνουν όταν οι λογής-λογής εξουσίες και συμπράξεις διαφόρων επεμβαίνουν αθέμιτα σε δικαστικές εκλογές θεωρώντας τες ιδιοκτησία τους ή ευελπιστώντας ότι θα "ελέγχουν" δικαστές και δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σοβαρή υποψήφια για τη θέση του Κύπριου Δικαστή στο ΕΔΑΔ, έχει αποσύρει την υποψηφιότητά της, διαμαρτυρόμενη για τις διαδικασίες. Εδώ και 2 χρόνια ζητείται μια αντικειμενική διαδικασία χωρίς παρεμβάσεις. Δεν μαθαίνουν κάποιοι, δυστυχώς» έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook ο Δρ Κληρίδης.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», η υποψήφια που αποσύρθηκε, με αιχμές για τη διαδικασία, είναι η Έλενα Εφραίμ – δικαστής με περγαμηνές, η οποία έμεινε «εκτός» λόγω κομματικών παρεμβάσεων και αισθάνθηκε προσβεβλημένη από την… διαδικασία-παρωδία.

Η απόφαση για διορισμό Κύπριου δικαστή στο ΕΔΔΑ ελήφθη από την Επιτροπή Εκλογής Δικαστών του εν λόγω δικαστηρίου την Δευτέρα (Παρίσι, 15/9/2025) – εισήγηση προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), για διορισμό τής μίας εκ των τριών υποψηφίων. Αμέσως μετά, όπως έγραψε ο «Π» την περασμένη Κυριακή, ο κ. Κληρίδης, απέστειλε επιστολή προς την Petra Bayr, Αυστριακή βουλευτή και Πρόεδρο της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ζητώντας εξηγήσεις και διευκρινίσεις αναφορικά με το γιατί αγνοήθηκαν από την Επιτροπή της, σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία επιλογής Κύπριου υποψηφίου, όπως και συστηματικές και πολλαπλές παραβιάσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών του Συμβουλίου Υπουργών του 2012 (έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη στοιχείων από υποψηφίους και κοινό, εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, αποκλεισμός υποψηφίου με εξευτελιστική μεταχείριση, προώθηση υποψηφίων που δεν πληρούσαν το άρθρο 21 της ΕΣΔΑ, παραποίηση γεγονότων και χρονολογιών, μη δημοσίευση της λίστας υποψηφίων στην Κύπρο, κατά παράβαση των οδηγιών).

Ο δικηγόρος, μεταξύ άλλων, καλεί την κα Bayr να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως κατά πόσον η ίδια παρουσίασε όλα τα στοιχεία στα μέλη της Επιτροπής, πόσο χρόνο αφιέρωσε η Επιτροπή για τη διαβούλευση επί αυτών των σύνθετων και λεπτομερών ζητημάτων, ποια ήταν η αιτιολόγηση για την απόρριψη των ενστάσεων, εάν έλαβαν χώραν διαβουλεύσεις, πολιτικές συζητήσεις ή συνεννοήσεις εκτός των επίσημων συνεδριάσεων της Επιτροπής, περιλαμβανομένων επαφών μεταξύ πολιτικών ομάδων, που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα, εάν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη υπόδειξη – παρέμβαση προς την κα Bayr προσωπικά ή προς την Επιτροπή της, εκ μέρους του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Θεόδωρου Ρουσόπουλου ή από Κύπριους βουλευτές ή/και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου κλπ.

Τελική απόφαση για την Κύπρια δικαστή στο ΕΔΑΔ (και οι τρεις υποψήφιες είναι γυναίκες) αναμενόταν να ληφθεί στην επόμενη Σύνοδο της ΚΣΣΕ, στις 29-30 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία θα ήταν μυστική, και στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονταν και τα τρία ονόματα των υποψηφίων, καθώς και η εισήγηση της Επιτροπής Εκλογής Δικαστών του ΕΔΑΔ. Μετά την απόφαση της κας Εφραίμ να αποσυρθεί, αναμένεται ότι θα επιστραφεί στην Κύπρο ο κατάλογος και θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία για τρίτη φορά. Σημειώνεται ότι ο «Π» έχει πληροφορίες από τρεις ανεξάρτητες πηγές ότι έγινε παρέμβαση από χριστοδουλιδικό στέλεχος του ΔΗΣΥ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

