Πώς βλέπει ο τ/κ Τύπος τη συνάντηση Ερντογάν – Έρχιουρμαν στην Άγκυρα

Κυριαρχεί στον τ/κ Τύπο σήμερα η χθεσινή συνάντηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην Άγκυρα και οι κοινές τους δηλώσεις στη συνέχεια, με τις εφημερίδες να προτάσσουν αναφορές για τη. λύση του Κυπριακού και το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων.

Η «Αβρούπα» με τίτλο «Ο Ερντογάν είπε δύο κράτη, ο Έρχιουρμαν δεν είπε ομοσπονδία» προτάσσει τη φράση του Τούρκου Προέδρου ότι η πιο ρεαλιστική λύση περνά από "τη συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί" που να "υπάρχουν δίπλα - δίπλα". Ο Τ/κ ηγέτης που μίλησε μετά τον κ. Ερντογάν, όπως σημειώνει η εφημερίδα, είπε ότι δεν θα κάνει διαπραγματεύσεις για τις διαπραγματεύσεις, αλλά για μια λύση και πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο στάτους κβο ενώ απαρίθμησε τις προϋποθέσεις που θα θέσει ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα «Οζγκιούρ» με τίτλο «Πρώτη συνάντηση: Μέτρια ατμόσφαιρα» γράφει ότι στις δηλώσεις που έγιναν μετά δεν υπήρξε αντιπαράθεση με φράσεις όπως «δύο χωριστά κράτη» και «ομοσπονδία», αλλά το κλίμα μετριάστηκε με το «ίσο καθεστώς των Τ/κ».

Η «Γενί Ντουζέν» με τίτλο «Τώρα είναι η ώρα της διπλωματίας και του διαλόγου» γράφει ότι αυτό ήταν το μήνυμα που βγήκε από τη χθεσινή συνάντηση στην Άγκυρα και πως οι δύο ηγέτες (ΣΣ: Ερντογάν και Έρχιουρμαν) συμφώνησαν πως μια διαδικασία διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα. Προτάσσει, επίσης την αναφορά του Τ/κ ηγέτη πως οι Τ/κ είναι "ο ένας εκ των ίσων ιδρυτικών μερών" (της ΚΔ) και την αναφορά του Τούρκου Προέδρου πως "τα δύο κράτη στην Κύπρο πρέπει να συνομιλήσουν". Αλλού προβάλλει επίσης τη δήλωση χθες βράδυ κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα του κ. Έρχιουρμάν ότι το δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Η «Κίπρις» με τίτλο «Ερντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση είναι τα δύο κράτη στο νησί. Έρχιουρμαν: Το στάτους το λαού μου δεν είναι ανοικτό για παζάρεμα» προτάσσει αυτές τις αναφορές των δύο από την κοινή συνέντευξη Τύπου και σημειώνει ότι ο νέος Τ/κ ηγέτης έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας με όλη την επίσημη τελετή.

Η «Χαλκίν Σεσί» με τίτλο «Έμφαση ‘κυριαρχικής ισότητας’ στην Άγκυρα» προτάσσει την αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν πως θα συνεχίσουν σε στενή συνεργασία με τον κ. Έρχιουρμαν τον αγώνα τους για μια λύση που θ’ αρμόζει "στις πραγματικότητες της Κύπρου". Προβάλλει επίσης την αναφορά Τουφάν Έρχιουρμαν πως οι Τ/κ είναι εκ "των δύο ίσων ιδρυτών της Κύπρου" και πως αυτό το στάτους δεν είναι ανοικτό προς διαπραγμάτευση, παζάρεμα ή συζήτηση.

Η «Χακικάτ» έχει τίτλο «Έρχιουρμαν: Είμαστε κυρίαρχοι εταίροι στο νησί, Ερντογάν: Η λύση περνά από τα δύο κράτη», η «Σταρ Κίπρις» γράφει πως «Με τον χθεσινό ήλιο δεν μπορείς να στεγνώσεις τα ρούχα σήμερα» και παραπέμπει στην φράση αυτή του Ερντογάν χθες.

Η «Βατάν» με τίτλο «Δίνουμε σημασία στην 5+1 ωστόσο...» αναφέρεται στη φράση του Τουφάν Έρχιουρμαν πως θέλει πρώτα κάποια αποτελέσματα στη Λευκωσία και μετά να προχωρήσουν στην άτυπη πενταμερή. Η «Ντιαλόγκ» έχει τίτλο «Εθνική υπόθεση η Κύπρος».

Οι εφημερίδες αναφέρουν επίσης ότι ο κ. Έρχιουρμαν είχε συνάντηση χθες στην Άγκυρα με τον Πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, ενώ συναντήθηκε και με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ