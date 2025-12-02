Κοινή βούληση για ενίσχυση διμερούς συνεργασίας εξέφρασαν ΠτΒ-νέα Πρέσβης Τσεχίας

Τις σχέσεις φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες και την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ειδικότερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, υπογράμμισαν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου και η νέα Πρέσβης της Τσεχίας στην Κύπρο, Jana Hybášková, κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της τελευταίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος, η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι η Τσεχία αποτελεί σημαντικό εταίρο για την Κύπρο και ότι μέσα από στενή συνεργασία, τόσο στο διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις.

Προστίθεται ότι η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε εκτίμηση για τη στάση αρχών που τηρεί η Τσεχία όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και τις προσπάθειες επίλυσής του, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, ενώ αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις, υπογράμμισε την προσήλωση της ε/κ πλευράς στον στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη λύσης, που θα επανενώσει την Κύπρο, τονίζοντας ότι η παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιηθούν.

Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, με τη συμμετοχή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα αποφέρει απτά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση και σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή βήματα προς ενίσχυση των προσπαθειών για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε επίσης την έντονη ανησυχία της για την άνοδο ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Από πλευράς της, η κ. Hybášková τόνισε τον καίριο ρόλο, που δύναται να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την επίτευξη προόδου και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Σημείωσε, επίσης, τον καταλυτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος ως εκ της γεωπολιτικής της θέσης δύναται να συμβάλει σημαντικά στη βαθύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην ανάληψη ενεργότερου ρόλου από την ΕΕ στην περιοχή, μέσω ενισχυμένου διαλόγου και συνεργασίας.

Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις για θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ