Από τη συνένωση στον εμφύλιο του Κέντρου - ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ στα μαχαίρια με το ΔΗΚΟ
Άνω - κάτω έγινε το Κέντρο από την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος καλοβλέπει το ΔΗΚΟ. Σκληροί χαρακτηρισμοί κατά ΔΗΚΟ από ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, τα οποία εμφανώς ενοχλημένα από την «υποκλοπή» βουλευτών τους, κόβουν τις γέφυρες επικοινωνίας
