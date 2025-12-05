Από τη συνένωση στον εμφύλιο του Κέντρου - ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ στα μαχαίρια με το ΔΗΚΟ

Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Άνω - κάτω έγινε το Κέντρο από την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος καλοβλέπει το ΔΗΚΟ. Σκληροί χαρακτηρισμοί κατά ΔΗΚΟ από ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, τα οποία εμφανώς ενοχλημένα από την «υποκλοπή» βουλευτών τους, κόβουν τις γέφυρες επικοινωνίας

Εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στοΝ ενδιάμεσο χώρο λόγω της προσπάθειας του ΔΗΚΟ να απορροφήσει τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα του Κέντρου, με τον αντιπρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μαρίνο Κλεάνθους, να καταγγέλλει τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Χρύση Παντελίδη για «παιχνίδια παρασκηνίου». Μάλιστα, ο κ. Κλεάνθους δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του «Π» ότι «είναι οι θλιβεροί εκφραστές της διάσπασης» του κεντρώου χώρου, υποστηρίζοντας πως έκτισαν πολιτικές καριέρες μέσα από τις διασπάσεις και την καλλιέργεια της διχόνοιας. Αφορμή για τη νέα σφοδρή αντίδραση της ΔΗΠΑ αποτέλεσε η αποχώρηση του βουλευτή του κό...

