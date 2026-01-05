Βουλευτικές 2026: Πού και πώς θα ψηφίσουν οι Κύπριοι στο εξωτερικό

Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 θα λειτουργήσουν για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή και θα εγγραφούν μέχρι τις 2 Απριλίου 2026, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους, στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνιαίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου πριν τις Εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026.

Συμπληρώνεται πως, δεδομένου ότι η κείμενη εκλογική νομοθεσία προνοεί τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό σε πόλεις, για τις οποίες θα υποβληθεί σχετικό ενδιαφέρον από τουλάχιστον τριάντα εκλογείς από κάθε εκλογική περιφέρεια, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο, Μάντσεστερ και Βρυξέλλες.

Η υποβολή εντύπου δήλωσης για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε κέντρο του εξωτερικού γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy, είτε σε έντυπη μορφή στις Πρεσβείες / Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Κέντρα Πολίτη των Κυπριακών Ταχυδρομείων και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ έντυπα δήλωσης μπορούν να εξασφαλιστούν από τους πιο πάνω χώρους και την ιστοσελίδα των Εκλογών www.elections.gov.cy, καταλήγει η ανακοίνωση.

