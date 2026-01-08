Παρέμβαση Φαίδωνα για το βίντεο: Ο διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ επιβεβαίωσε ότι διακινούνται χρήματα σε cash

Σήμερα, με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούσαμε τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον κ. Λακκοτρύπη να επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό: ότι κυκλοφορούν πολλά χρήματα σε μετρητά και ότι τα χρήματα αυτά ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές», δήλωσε ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, υπενθυμίζοντας παλαιότερη του δήλωση για πρώην Υπουργό που αγόρασε χρηματοκιβώτιο.

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να «σταματήσουν να προσποιούνται ότι δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει με το περιβόητο Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης που λειτουργεί στο Προεδρικό υπό τη σύζυγο του Προέδρου».

Πρόσθεσε δε ότι «δεν ξεχνούμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος έδωσε μάχη για να παραμείνει το καθεστώς ανωνυμίας στις εισφορές». Κάλεσε μάλιστα τη Βουλή των Αντιπροσώπων να επιβάλει με νόμο τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης.

Διαβάστε επίσης:

Αυτούσια η δήλωση του δήμαρχου Πάφου:

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 αναφέρθηκα σε πρώην Υπουργό που αγόρασε χρηματοκιβώτιο.

Είχα πει ξεκάθαρα: Τα λεφτά δεν διακινούνται μόνο μέσω τραπεζών. Διακινούνται και σε cash.

Σήμερα, με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούσαμε τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον κ. Λακκοτρύπη να επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό: ότι κυκλοφορούν πολλά χρήματα σε μετρητά και ότι τα χρήματα αυτά ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές.

Ας σταματήσουν την υποκρισία με τις υπόγειες χρηματοδοτήσεις και το μαύρο πολιτικό χρήμα.

Ας σταματήσουν να προσποιούνται ότι δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει με το περιβόητο «Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί στο Προεδρικό υπό τη σύζυγο του Προέδρου.

Δεν ξεχνούμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος έδωσε μάχη για να παραμείνει το καθεστώς ανωνυμίας στις εισφορές.

Τώρα ξέρουμε γιατί.

Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Άμεσα να γίνει μια νέα αρχή:

Να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έδωσαν εισφορές στο Ταμείο του Προεδρικού. Χωρίς εξαιρέσεις.

Και αν δεν συναινεί το Προεδρικό, να το επιβάλει η Βουλή με νόμο.

Η χώρα μας εξευτελίζεται ξανά.

Η κοινωνία μας πρέπει επιτέλους να μάθει να ξεχωρίζει την αλήθεια.

Δείτε το βίντεο: