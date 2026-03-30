Αρμεύτης προς ΤΕΠΑΚ για Β΄ πόλο: «Σκάνδαλο αν δεν αξιοποιηθεί συνολικά ο χώρος»

Τη δική του απάντηση στις επικρίσεις του πρύτανη του ΤΕΠΑΚ έδωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, για την αξιοποίηση του «δεύτερου πόλου», απορρίπτοντας τους χαρακτηρισμούς περί «φανταστικών ιδεών» και επιμένοντας στην ανάγκη συνολικού σχεδιασμού της περιοχής.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 και 97.6, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε αρχικά ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση αντιπαράθεσης», σημειώνοντας πως πρόκειται για «έναν δημοκρατικό διάλογο, όπου κατατίθενται διαφορετικές απόψεις».

Όπως ανέφερε, η πρόταση του Δήμου δεν αφορά την αναστολή της ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ. Αναφερόμενος στον αρχικό σχεδιασμό του «δεύτερου πόλου», σημείωσε ότι προνοούσε την ανάπτυξη και των δύο πλευρών της περιοχής γύρω από τη λεωφόρο Λεοντίου. Όπως είπε, στη δυτική πλευρά βρισκόταν η τεχνική σχολή, ενώ στην ανατολική περιλαμβανόταν ολόκληρο το τεμάχιο με τον αστυνομικό σταθμό, το παλιό νοσοκομείο και την τροχονομία.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει μόνο σε ένα μέρος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν ένα λάθος, γιατί έπρεπε όλος αυτός ο χώρος να μελετηθεί με ενιαίο τρόπο», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τεμάχιο περίπου 44.000 τετραγωνικών μέτρων με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό «φανταστικές ιδέες» του πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, υποστήριξε ότι «δεν είναι καθόλου φανταστικές, είναι υλοποιήσιμες», προσθέτοντας ότι στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος της πόλης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ήδη προωθήσει τις προτάσεις του σε κυβερνητικό επίπεδο, σημειώνοντας πως «οφείλω να κάνω τις προσπάθειές μου και από εκεί και πέρα είναι θέμα της κυβέρνησης».

Στη συνέχεια έκανε λόγο για «σκάνδαλο» σε περίπτωση περιορισμένης αξιοποίησης της περιοχής. «Αν δεν μπορούν να μπουν δημόσιες υπηρεσίες και το ΤΕΠΑΚ σε έναν χώρο με τέτοιες δυνατότητες, τότε πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

