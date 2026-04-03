Στο Παρίσι για την Επιτροπή εκλογής δικαστών του ΕΔΔΑ ο Κωστής Ευσταθίου

Στο Παρίσι μεταβαίνει τη Δευτέρα ο βουλευτής Κωστής Ευσταθίου για να συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής για την εκλογή των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), της Κοινοβουλευτικής Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η συνεδρία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, θα συζητηθεί η πρόταση για σύσταση κοινοβουλευτικού δικτύου για την προώθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΔΑ σε εθνικό επίπεδο.

