Υπουργείο Δικαιοσύνης για Δρουσιώτη: Άφησε στην Αστυνομία ένα ανυπόγραφο κείμενο που δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο

Διευκρινίσεις σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη δίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο που να στηρίζει τους σοβαρούς ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν επιβεβαίωσης από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο κ. Δρουσιώτης δεν έχει προσκομίσει στοιχεία στην ομάδα έρευνας της Αστυνομίας που να μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, κατά την παρουσία του στο Αρχηγείο Αστυνομίας χθες, αποχώρησε χωρίς να καταθέσει εγγράφως, αφήνοντας ένα μόνο ένα γραπτό δακτυλογραφημένο, περιγραφικό και ανυπόγραφο κείμενο, το οποίο, όπως σημειώνεται, δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Αστυνομία είναι σαφείς: να προσκομιστούν εντός καθορισμένων χρονικών ορίων όλα τα σχετικά στοιχεία και να προχωρήσει η διερεύνηση το συντομότερο δυνατό.

«Η κοινωνία το δικαιούται και το απαιτεί», καταλήγει η ανακοίνωση.