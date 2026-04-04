Κατάθεση στοιχείων στην Αστυνομία με... δόσεις: Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για τις καταγγελίες Δρουσιώτη

Άνοιξε ο χορός των καταθέσεων για τους σοβαρούς ισχυρισμούς και καταγγελίες σε ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη. Το κατώφλι του Αρχηγείου πέρασαν και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να γνωρίζουν πληροφορίες για την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι ανακριτές της Αστυνομίας, περιμένουν την κατάθεση του Μ. Δρουσιώτη και κυρίως των στοιχείων που προανήγγειλε ότι θα δώσει σε όποια ανακριτική αρχή αναλάβει τη διερεύνηση.

Μετά από δύο επισκέψεις του κ. Δρουσιώτη στην Αστυνομία, μία αργά το απόγευμα της Πέμπτης και μία το πρωί της Παρασκευής, ο ίδιος υποστήριξε ότι έδωσε υλικό στην Αστυνομία στη βάση των οποίων μπορεί να αρχίσει τη διερεύνηση επί της ουσίας της υπόθεσης. Ωστόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε νωρίτερα ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον αρχηγό Αστυνομίας, ο κ. Δρουσιώτης περιορίστηκε σε ερωτήσεις και εισηγήσεις για τη διαδικασία, χωρίς μέχρι στιγμής να καταθέσει στοιχεία. Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι, οι Αρχές αναμένουν τα στοιχεία, ώστε ο αρχηγός Αστυνομίας και η ανακριτική ομάδα να αρχίσουν κανονικά τη λήψη κατάθεσης. Σε ερώτηση πότε θα τα προσκομίσει, ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί απάντηση και ότι ο κ. Δρουσιώτης «θα επανέλθει».

Μετά από αυτή την τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα σε Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «δεν υπήρξε απολύτως καμιά δυστοκία ή κωλυσιεργία για παράθεση στοιχείων». Πρόσθεσε ότι «προσήλθα στη συνάντηση με έναν ογκώδη φάκελο. Ανέλυσα στους ανακριτές το είδος του μαρτυρικού υλικού που έχω στην κατοχή μου και τους έδωσα συγκεκριμένο υλικό για άμεση αξιοποίηση» και σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, «μετά από διαβούλευση με τους ανακριτές συμφώνησαν ότι ο πιο γρήγορος, ο πιο πρακτικός και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για γρήγορη διερεύνηση είναι να ετοιμαστεί γραπτή ανάλυση του μαρτυρικού υλικού. Ήδη εργάζομαι στη βάση της πιο πάνω συμφωνίας. Θα παραδώσω τη δήλωσή μου το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ενημερωθεί το Υπουργικό και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές» καταλήγει στην τοποθέτησή του ο κ. Δρουσιώτης.

Νωρίτερα, εξερχόμενος από την Αστυνομία, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του Λητώ Καριόλου, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε, «είχαμε μία πρώτη συνάντηση, θα συνεχίσουμε, είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Ο κύβος ερρίφθη». Σημειώνεται πάντως ότι, η συνάντηση με τους ανακριτές, δεν πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας αλλά σε χώρο εντός της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Μέχρι να πάρει στα χέρια της τα στοιχεία του κ. Δρουσιώτη, η ανακριτική ομάδα που συστάθηκε ειδικά για τη διερεύνηση των αναφορών του, επιχειρεί να βρει την άκρη του νήματος μέσω άλλων οδών.

Το ζητούμενο για την Αστυνομία, είναι να έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία από τον κ. Δρουσιώτη, ώστε να γίνουν και οι επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σε σχέση με το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στις αναφορές του κ. Δρουσιώτη ως «Σάντη», μέσω της οποία εξασφάλισε την πλειοψηφία των στοιχείων που επικαλείται, αρμόδια αστυνομική πηγή, ανέφερε στον «Π» ότι η ανακριτική ομάδα έχει τα πλήρη στοιχεία της, και καταβάλλεται προσπάθεια για πειστεί να καταθέσει, παρά την άρνησή της που διατυπώθηκε μέσω του δικηγόρου της.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο «μέτωπο» που άνοιξαν οι καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη, στο ΤΑΕ Λευκωσίας βρέθηκαν χθες πρόσωπα που κατονομάζει, όπου υπέβαλαν καταγγελίες κατά του συγγραφέα. Ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, εξερχόμενος του ΤΑΕ Λευκωσίας, μετά την καταγγελία, δήλωσε ότι, «από τη στιγμή που ο Δρουσιώτης είπε πως αυτά που έχει δημοσιεύσει υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, είναι εύκολο να ελεγχθούν και αναμένω η Αστυνομία να πάρει τάχιστα τις συσκευές του και να προχωρήσει σε έλεγχο». Εξέφρασε την άποψη ότι η υπόθεσή του είναι εύκολο να εξιχνιαστεί και ότι τις επόμενες μέρες θα καταθέσει ο εμπειρογνώμονας που έλεγξε τις συσκευές του και θα παραδώσει το πόρισμά του στην Αστυνομία. Αντίστοιχες καταγγελίες έχουν υποβάλει και οι Μιχάλης Χριστοδούλου και Μορφάκης Σολομωνίδης.

Δεν αποκλείει ξένο ανακριτή

Ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή ξένου εμπειρογνώμονα αναφορικά με τις καταγγελίες του δημοσιογράφου-ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε τους θεσμούς αλλά να τους στηρίξουμε και να τους βελτιώσουμε».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Αστυνομία προχωρά στη συλλογή στοιχείων ώστε να καταλήξει σε μια πρώτη εκτίμηση. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα ενημερωθεί ο ίδιος από την Αστυνομία και θα ενημερώσει σχετικώς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει τις επόμενες ενέργειες. Εξήγησε δε ότι η Αστυνομία άρχισε αυτεπάγγελτη έρευνα για τις καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη για φερόμενο βιασμό ανήλικης από συγκεκριμένο πρόσωπο. Παράλληλε, σημείωσε, δεύτερη ομάδα της Αστυνομίας εξετάζει τις καταγγελίες κατά του Μιχαλάκη Χριστοδούλου και του Δημήτρη Παπαδάκη κατά Μακάριου Δρουσιώτη. Ο κ. Φυτιρής απέφυγε να απαντήσει εάν υπάρχει άλλη διαδικασία που να προβλέπει την εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα επειδή το όνομά του αναφέρεται στις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αναφέρει κάτι εάν δεν εξετάσει το θέμα το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΓΕ: «Θα μιλήσω μετά την έρευνα»

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προβώ σε οποιαδήποτε δήλωση για ένα θέμα για το οποίο διεξάγεται αυτεπάγγελτη έρευνα από τον αρχηγό της Αστυνομίας» δήλωσε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας σχετικά με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Κληθείς ωστόσο να απαντήσει εάν οι αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη στο πρόσωπό του πλήττουν τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Σαββίδης διερωτήθηκε εάν πλήττει τον θεσμό το γεγονός «ότι κάποιος ισχυρίζεται ότι έστειλα κάποιο μήνυμα στο οποίο λέω 'φίλε μου' σε κάποιον άνθρωπο, χωρίς να ξέρουμε ακόμα αν τα μηνύματα αυτά είναι γνήσια ή όχι;».

Ακολούθως ανέφερε ότι η Αστυνομία μπορεί να φέρει εις πέρας την έρευνα διότι «έχει το κατάλληλο ανακριτικό προσωπικό, αλλά και το κατάλληλο εργαστήριο με το οποίο θα μπορεί να εξετάσει, καθώς και τις κατάλληλες διασυνδέσεις αν χρειαστεί εξειδικευμένη εξέταση οποιουδήποτε εγγράφου ή αντικειμένου». Ερωτηθείς για τη γνησιότητα των μηνυμάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν το γεγονός ότι «από τη στιγμή που υπάρχει έρευνα, κανένας να μην προβαίνει σε δηλώσεις, πόσω δε μάλλον εγώ ο ίδιος». Όταν τελειώσει η έρευνα, πρόσθεσε, θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας».