«Ο Φειδίας θα κινηθεί σε διψήφια επίπεδα» - Ο Νάσιος Ορεινός αναλύει τα αποτελέσματα τής δημοσκόπησης της Noverna (ηχητικό)

Με αφορμή τη δημοσκόπηση της Noverna σε συνεργασία με τον «Πολίτη» και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, ο εκλογικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός εκτιμά ότι ενισχύεται το κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς, προειδοποιώντας πως αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση της αντισυστημικής και τιμωρητικής ψήφου στις επερχόμενες εκλογές.

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», «αυτή όλη η κατάσταση που βλέπουμε επηρεάζει την εμπιστοσύνη και στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς. Έχουμε μπει πολλές φορές σε κρίση και η κρίση είναι κρίση εμπιστοσύνης, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν πλέον», επισημαίνοντας ότι το κλίμα «αγγίζει το συναίσθημα και την οργή». Εξήγησε, μάλιστα, ότι «από τη στιγμή που υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν, ενδεχομένως και διαφθορά, αυτά ενεργοποιούν την ψήφο διαμαρτυρίας, τιμωρητική, διεκδικητική».

«Θα ενισχυθεί η αντισυστημική ψήφος»

Αναφερόμενος στη συνεχή ροή αποκαλύψεων, με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση «Σάντη» αλλά και το Videogate, σημείωσε ότι «ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον να έχει το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο», προσθέτοντας πως «αυτά όλα που ακούμε, ειδικά αυτές τις μέρες, θα ανέμενα να καθορίσουν τα αποτελέσματα, διότι θα ενισχυθεί η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος». Όπως εκτίμησε, «θα κινηθεί ο κόσμος προς Φειδία και προς Άλμα με αυτά που βλέπουμε και ακούμε».

«Να φανεί στην πράξη ότι θέλουν την αλήθεια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση της πολιτικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι καθοριστικό θα είναι «αν ο πρόεδρος ο ίδιος θα δείξει έμπρακτα, όχι μόνο με δηλώσεις, ότι θέλει να βρεθεί μια λύση, να μάθουμε την αλήθεια».

Οι ψηφοφόροι ως «απαιτητικοί καταναλωτές»

Ο κύριος Ορεινός υπογράμμισε ότι υπάρχει «μια μερίδα αναποφάσιστων που δεν έχει αποφασίσει», τονίζοντας πως οι ψηφοφόροι σήμερα «είναι πιο απαιτητικοί, πιο ενημερωμένοι και πιο υποψιασμένοι». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «για να τους πείσουμε, πρέπει να τους πείσουμε να “αγοράσουν το προϊόν”», προειδοποιώντας ότι «αν τα κόμματα δεν δώσουν σημασία ή χλευάσουν τη διαδικασία, μπορεί να φύγει ο κόσμος – και αν φύγει, μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ».

«Τιμωρητική ψήφος προς Φειδία και Άλμα»

Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιπτώσεις, εκτίμησε ότι «περισσότερος κόσμος θα κινηθεί για λόγους τιμωρίας προς Φειδία και Άλμα», ενώ για το Volt σημείωσε ότι «μπορεί να ευνοηθεί λίγο, αλλά δεν θεωρείται αντισυστημικό κόμμα». Για το Άλμα ανέφερε ότι «θεωρείται κόμμα που εισπράττει την τιμωρική ψήφο», προσθέτοντας ότι «το πώς θα κινηθεί τελικά αυτό, θα το δούμε στην πορεία».

«Οι ψήφοι κρύβονται» και η δυναμική των νέων

Αναφερόμενος στην περίπτωση του Φειδία, ο Νάσιος Ορεινός σημείωσε ότι «υπάρχει μια ιδιομορφία», εξηγώντας πως η χαμηλότερη καταγραφή σε ορισμένες δημοσκοπήσεις δεν οφείλεται απλώς στη μη απάντηση των πολιτών. «Αυτοί που δεν απαντούν, αρκετές φορές είναι αυτοί που τελικά θα πάνε και να ψηφίσουν και μπορεί να μας επηρεάσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι ψήφοι του κρύβονται».

Όπως εξήγησε, ένας βασικός λόγος είναι η ισχυρή παρουσία του σε νεαρές ηλικίες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται πάντα επαρκώς. «Στις τελευταίες ευρωεκλογές έχει πάρει το 50% στις ηλικίες 18-24 και το 33% στις 25-34», σημείωσε, τονίζοντας ότι αυτά τα κοινά «δεν εντοπίζονται πάντα στις δημοσκοπήσεις για πρακτικούς λόγους».

Με βάση τις δικές του αναλύσεις, εκτίμησε ότι τα ποσοστά του κινούνται ήδη σε διψήφια επίπεδα. «Οι δικοί μου υπολογισμοί βρίσκονται σε διψήφιο αριθμό αυτή τη στιγμή», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «το πόσο διψήφιος θα είναι, θα το δούμε στην πορεία».

