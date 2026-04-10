Θα τρέξει για ιερό σκοπό ο 50άρης Νικόλας

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα θα στείλει ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νικόλας Γεωργίου, από τη Λάρνακα, με τη συμμετοχή του στον Μαραθώνιο της Ρίγας, τον ερχόμενο Μάιο, παρά τα 50 του χρόνια, στον οποίο θα τρέξει για σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Larnaca online, με τη συμμετοχή του, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και της Ομόνοιας θα στηρίξει τον Σύνδεσμο Crohns and Colitis Cyprus, ενισχύοντας την ενημέρωση και την υποστήριξη ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, που αξίζει τη στήριξη όλων των πολιτών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νικόλας Γεωργίου μετατρέπει την αγάπη του για τον αθλητισμό σε κοινωνική προσφορά, αφού, μέσα από τις συμμετοχές του σε διάφορους αγώνες, μαζεύει δωρεές και στηρίζει ιδρύματα.

Β. Βας