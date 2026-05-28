Μουσιούττας: Καθοριστικός ο ρόλος των επαγγελματιών λογιστών για εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας

Τον καθοριστικό ρόλο των επαγγελματιών λογιστών στην ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ανέδειξε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), σε συνεργασία με το Υπουργείο και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Στον χαιρετισμό του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «στόχος μας είναι μια δίκαιη αγορά εργασίας», προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου για τη διασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Εστιάζοντας στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, ο Υπουργός είπε ότι η απασχόληση κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τον στόχο του 80% που είχε τεθεί για το 2030, προσθέτοντας ότι η οικονομία της Κύπρου παραμένει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 4,3% τον Μάρτιο του 2026, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που βρίσκεται στο 6,2%.

Ανέφερε επίσης ότι οι επαγγελματίες λογιστές αποτελούν, για χιλιάδες κυπριακές επιχειρήσεις, την πρώτη γραμμή συμμόρφωσης, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους με το Υπουργείο Εργασίας ως στρατηγικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων στην απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, τα επιχορηγούμενα σχέδια για την εργοδότηση ανέργων, τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς επίσης και την εφαρμογή των νέων Εργασιακών Νομοθεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ