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Η αγγελία της Χαραλαμπίδου και ο χαμός για μια θέση στο πλάι της - 150 έστειλαν βιογραφικό, η διαδικασία που θα ακολουθήσει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Περισσότερες από 150 αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί για τη θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη της βουλεύτριας του ΑΛΜΑ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με την ίδια να αποκαλύπτει μέσω ανάρτησής της ότι η διαδικασία επιλογής μόνο απλή δεν θα είναι.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Ιουνίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ την αξιολόγηση έχει αναλάβει εξωτερική ομάδα συνεργατών, ώστε, να διασφαλιστούν η αμεροληψία και η διαφάνεια.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των υποψηφίων αλλά και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, από τους 150 και πλέον ενδιαφερόμενους θα επιλεγούν αρχικά 15 άτομα για διαδικτυακή συνέντευξη με την ομάδα αξιολόγησης. Στη συνέχεια οι 10 επικρατέστεροι θα περάσουν από διαδικτυακή συνομιλία με την ίδια τη βουλεύτρια και η τελική πεντάδα θα κληθεί σε προσωπική συνέντευξη στο γραφείο της.

Οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, είναι πολλοί και η μάχη για μια θέση δίπλα στην κα Χαραλαμπίδου αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Γ.Χ

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