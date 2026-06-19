Η «εμπνευσμένη» Μαριλένα

Πήγε η υφυπουργός μας για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού είπε ό,τι είχε να πει, πριν κατέβει από το βήμα, έκρινε σωστό και πρέπον να πλέξει και το εγκώμιο του Προέδρου μας. «Η ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενέπνευσε την κυπριακή προεδρία», είπε στους ευρωβουλευτές η Μαριλένα μας, οι οποίοι ακούγοντάς την διερωτώντουσαν προφανώς αν βρίσκονται στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου ή του Ανωτάτου Σοβιέτ της Μόσχας επί εποχής Στάλιν, Χρουστσόφ και Μπρέζνιεφ. Πώς τους λέγαμε στο Δημοτικό κάτι τέτοιους τύπους; Γλειψ, γλειψ, γλειψ;
Βούδας