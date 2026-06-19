Εκεί που άρχισε να μετρά αντίστροφα, να κάνει ασκήσεις επί χάρτου για έναν ανασχηματισμό που θα τον οδηγήσει απευθείας στη διεκδίκηση εκ νέου της Προεδρίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι αναγκασμένος τώρα να προσμετρά και τη μορφή των δικών του χειρισμών αναφορικά με το πόρισμα για το Κράτος Μαφία. Δεν είναι εύκολη η θέση του και μάλλον αιφνιδιάστηκε από το πόρισμα. Μια ανησυχία την έχει αφού ήταν, ψυχή τε και σώματι, κομμάτι της πολιτικής δράσης του Νίκου Αναστασιάδη. Δεν υπονοούμε κάτι αλλά το να διατελέσεις κυβερνητικός εκπρόσωπος και ακολούθως ΥΠΕΞ του τέως Προέδρου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο σε ένα πόρισμα μιας ανεξάρτητης Αρχής, αποτελεί από μόνο του ένα θέμα. Πολύ περισσότερο αν θυμηθούμε και εκείνη τη δήλωσή του ότι «εγώ που ήμουν μέλος αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ είδα καμία διαφθορά»! Όσον αφορά τον ανασχηματισμό, θα σκεφτεί και θα τον κάνει, μας λένε συνεργάτες του, και να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Εμείς ποσώς πάντως αγωνιούμε. Ας κοιτάξει προς ΔΗΚΟ μεριά και προς τους άλλους άτυπους συμμάχους του και ας τα βρει μαζί τους.

ΟΡΝ