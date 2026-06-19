Ας ζητήσουν τα ρέστα από τον επίτιμο...

Παρακολουθούμε πραγματικά την πολιτική αμετροέπεια ορισμένων στελεχών του ΔΗΣΥ και μένουμε με το στόμα ανοικτό. Δηλαδή τι θέλουν τα στελέχη αυτά; Να σταματήσει οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση για το περιεχόμενο ενός πορίσματος 3.000 σελίδων, αναμένοντας, όσοι εμπλέκονται στη συζήτηση, μερικά ακόμη χρόνια ώς ότου το καταπονημένο σύστημα δικαιοσύνης ενεργοποιηθεί; Τα έχουν με τα κόμματα που επικρίνουν τον βίο και πολιτεία του τέως Προέδρου τα στελέχη του ΔΗΣΥ. Με την ίδια λογική γιατί δεν ζητούν από δικηγόρους, αναλυτές αλλά και στελέχη του νομικού κόσμου και δημοσιογράφους να πάψουν να συζητούν για την ουσία των συμπερασμάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς; Αν όντως σκέφτονται και ανησυχούν για τις πολιτικές παρενέργειες από το πόρισμα, ας αποφασίσουν, στη βάση του πολιτικού ορθολογισμού που σίγουρα διαθέτουν, να ζητήσουν τα ρέστα από τον εμπλεκόμενο τέως Πρόεδρο. Τολμούν; Προφανώς, όχι.

ΧΡγ