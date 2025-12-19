Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατάντια. Μαθητές με σβάστικες

Ιδού το κατάντημα μιας μικρής (και ευχόμαστε να παραμείνει μικρή) μερίδας της μαθητιώσας νεολαίας μας! Μαθητές από το Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα εμφανίζονται σε φωτογραφίες ως οπαδοί της ναζιστικής ιδεολογίας, ποζάροντας με «υπερηφάνεια» για τα πιστεύω τους. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αναρτήθηκαν από τους ιδίους στα ΜΚΔ, την ώρα που χαιρετούν ναζιστικά σε χώρους του σχολείου τους, ζωγραφίζοντας σε αυτές σβάστικες. Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες κρατούν πινακίδα που είχαν τοποθετήσει ακτιβιστές σε χώρο πίσω από το σχολείο, ως μέτρο διαμαρτυρίας για τη δενδροφύτευση που έκανε πρόσφατα η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου, στην οποία ζωγράφισαν ναζιστικό σύμβολο. Τι λέει η Διεύθυνση του σχολείου και το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σοβαρό αυτό περιστατικό διείσδυσης της φασιστικής ιδεολογίας στη νεολαία και τα σχολεία μας; 

 Β. Βας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

