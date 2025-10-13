«Ευχαριστούμε»: Γιγαντιαίο πανό καλωσορίζει τον Τραμπ στο Τελ Αβίβ (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ συχνά περνούν πάνω από την παραλία του Τελ Αβίβ καθώς προσεγγίζουν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, οπότε ο πρόεδρος ίσως μπορέσει να δει τις λέξεις από το Air Force One.

Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από το Channel 12.

«Thank you» (Ευχαριστούμε), αναγράφεται στο πανό, το οποίο φέρει τη σιλουέτα του κεφαλιού του Τραμπ, τοποθετημένη πάνω από δύο μπλε γραμμές και μπλε Άστρα του Δαβίδ, που συμβολίζουν τη σημαία του Ισραήλ.

Στο πανό αναγράφεται επίσης η λέξη «home» (σπίτι) στα αγγλικά και στα εβραϊκά.

Ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες για να γιορτάσει τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επιστροφή των 48 εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Δείτε βίντεο: 

 

Πηγή: ertnews.gr

