Άνοιξαν οι ουρανοί: Χαλάζι στα ορεινά και βροχές ανά το παγκύπριο - Υπερχείλισε φράγμα στο Παλαιχώρι, ταλαιπωρία για οδηγούς

Τον Μάρτη ξύλα φύλαε έλεγαν οι παππούδες μας και όπως φαίνεται η παροιμία τους επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, καθώς από το μεσημέρι αρκετές περιοχές της Κύπρου πλήττονται από άστατο καιρό με έντονες βροχοπτώσεις.

Σε χωριά της επαρχίας Λεμεσού και κυρίως στην Πιτσιλιά καταγράφηκε και χαλαζόπτωση, η οποία έντυσε το τοπίο στα λευκά, ενώ την ίδια ώρα υπερχείλισε το φράγμα στο Παλαιχώρι, στην επαρχία Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται Κίτρινη Προειδοποίηση, με τις Αρχές να καλούν το κοινό σε αυξημένη προσοχή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς

Παλαιχώρι.

Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς

Λεμεσός