Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε ρεπόρτερ στον νότιο Λίβανο

Πύραυλος χτύπησε στον Λίβανο τη στιγμή που δημοσιογράφος του Russia Today έκανε ρεπορτάζ.

Τον γύρο του κόσμου κάνει το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ανταποκριτής του ρωσικού δικτύου Russia Today, βρισκόταν ακριβώς δίπλα από το σημείο που κατέληξε ισραηλινό βλήμα, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ.

Πύραυλος χτύπησε ακριβώς δίπλα σε ρεπόρτερ στον Λίβανο

WATCH: Israeli missile strike lands very near Russia Today reporter in Lebanon. pic.twitter.com/WYL3Pa3d84 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ο ρεπόρτερ μετέδιδε από το πολεμικό μέτωπο στον Λίβανο καθώς η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο ισραηλινών επιθέσεων, με στόχο την εξόντωση της Χεζμπολάχ.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ακούγεται ο πύραυλος που κατέφθανε στο σημείο, με τον δημοσιογράφο να συνειδητοποιεί την τελευταία στιγμή ότι πλησιάζει προς το μέρος του.

Ο ίδιος φαίνεται να σκύβει ακούγοντας τον τρομακτικό θόρυβο, ενώ, αμέσως μετά, ο πύραυλος προσκρούει ακριβώς πίσω του.

Πηγή: iefimerida.gr