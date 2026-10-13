Nicosia Kids Festival: Όταν η διασκέδαση γίνεται μια αγκαλιά για τα παιδιά

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 19:00, στην πλατεία του Παλιού ΓΣΠ, προσφέροντας δωρεάν δραστηριότητες και ψυχαγωγία σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Η πρώτη διοργάνωση αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή που συγκέντρωσε περισσότερους από 6.000 επισκέπτες. Φέτος, το Nicosia Kids Festival επιστρέφει ακόμα πιο ανανεωμένο, με περισσότερες δραστηριότητες και εκπλήξεις, με στόχο να αναδείξει ξανά τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα του Nicosia Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν, να δημιουργήσουν, να εξερευνήσουν και να διασκεδάσουν.

Μεταξύ άλλων, στην κεντρική σκηνή, ο Άλεξ Παναγή και η Κατερίνα Χριστοφίδου θα ταξιδέψουν τα παιδιά στην «Ανακυκλωσία», με ζωντανή μουσική, πολύχρωμες κούκλες και πρωτότυπα τραγούδια. Ο ρυθμός θα ανέβει με τις χορευτικές παραστάσεις των Creative Dance Studio και Shiakallis Dance Studio.

Το Θέατρο Μασκαρίνι, ο Mordan, το Θέατρο Σκιών και η Χρυσή Ανδρέου θα μυήσουν τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του θεάματος. Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχει η Εκπαιδευτική Γωνιά, όπου η γνώση μετατρέπεται σε παιχνίδι, με την Engino Cyprus, τη SciSO Cyprus, τη The Merry People Academy και το Imagination Gaming Cyprus.

Στη Δημιουργική Γωνιά, face printing, μπαλονοκατασκευές και μασκότ από το Mikeymania, καθώς και ξυλοπόδαρος θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι και δημιουργία. Τη μουσική επένδυση της ημέρας θα αναλάβει DJ και livelink από ραδιοσταθμό, ενώ ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ξεκούρασης και επιλογές street food θα επιτρέπουν στις οικογένειες να κάνουν το διάλειμμά τους και να συνεχίζουν τη βόλτα τους με τον δικό τους ρυθμό.

Κεντρικό στοιχείο της διοργάνωσης θα αποτελέσει και φέτος η συμμετοχή μη κερδοσκοπικών οργανισμών που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες. Το Hope For Children, Sophia For Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ελπίδα Ίδρυμα, Μικροί Εθελοντές, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Αγκαλιάζω με Αγάπη, Παιδική Στέγη της Λευκωσίας και Πυξίδα Αγάπης, θα παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα. Παράλληλα, θα διαθέτουν προϊόντα προς πώληση για ενίσχυση των αξιέπαινων δράσεων τους, ενώ όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις θα διατεθούν απευθείας στους συμμετέχοντες οργανισμούς. Θα συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ).

Για τη Cyfield, η διοργάνωση του Nicosia Kids Festival αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης για κοινωνική προσφορά και στήριξη της κυπριακής κοινωνίας, με το Nicosia Kids Festival να αποτελεί πλέον έναν θεσμό που φιλοδοξεί να δημιουργεί κάθε φορά περισσότερες αφορμές για συμμετοχή και προσφορά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.nicosiakidsfestival.com