Σε πλήρη εξέλιξη η στρατιωτική άσκηση «ΙΡΙΣ 2026» – Συμμετέχουν ελληνικά F-16

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την τελική φάση της άσκησης, ζεύγος ελληνικών F-16 πραγματοποίησε σήμερα διέλευση πάνω από το πεδίο βολής. Τα μαχητικά βρίσκονται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και αναμένεται να συμμετάσχουν και στην τελική φάση της άσκησης, την Πέμπτη.

Η τετραήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα άρχισε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς. Στόχος είναι η δοκιμή επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και η αξιολόγηση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκειά της εφαρμόζονται διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, με έμφαση στον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών μονάδων και στη συνεργασία των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων, σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Η άσκηση θα κορυφωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, παρουσία του Υπουργού Άμυνας και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην τελική φάση θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να καταγράψουν τη δράση των μονάδων, του προσωπικού και των στρατιωτικών μέσων που συμμετέχουν.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.