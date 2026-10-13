Ο Πρύτανης του Παν. Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, εκλέχθηκε στο Συμβούλιο Διοίκησης του UNIMED

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, το UNIMED είναι ένα διεθνές δίκτυο πανεπιστημίων που προωθεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασία στην ευρωμεσογειακή περιοχή. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του οργανισμού, το δίκτυο αριθμεί 208 πανεπιστήμια από 25 χώρες.

Η εκλογή του Καθηγητή Σκλιά στο Συμβούλιο Διοίκησης ενισχύει τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των δράσεων του δικτύου. Η νέα θέση δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής κινητικότητας. Παράλληλα, δίνει στο Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Με την εκλογή του, ο Καθηγητής Παντελής Σκλιάς διαδέχεται τον απερχόμενο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Καθηγητή Χριστοφίδη για τη στήριξή του, καθώς και προς τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Καθηγητή Σκλιά.

Η εκλογή ενισχύει την εκπροσώπηση της κυπριακής πανεπιστημιακής κοινότητας στο UNIMED και συνάδει με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του δικτύου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεσμών μεταξύ των πανεπιστημίων της Μεσογείου.