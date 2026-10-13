Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ( ΕΤΑΠ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της AEGEAN να διατηρήσει τα δρομολόγια της από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου και για το έτος 2027.
Συνεχίζουν οι πτήσεις της AEGEAN στην Πάφο για το 2027
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη και τη σταθερή αεροπορική συνδεσιμότητα της περιοχής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η παρουσία της AEGEAN στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα της επαρχίας και ενισχύει περαιτέρω την προσβασιμότητα της Πάφου τόσο από την Ελλάδα όσο και από σημαντικές αγορές του εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, για το 2027 η ΑEGEAN αναμένεται να εκτελεί σε κάποιες περιόδους δύο και σε κάποιες άλλες τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις Αθήνα-Πάφο, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες.
Παράλληλα, μέσω του δικτύου της AEGEAN από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά περαιτέρω πρόσβαση σε σημαντικές χώρες-πηγές τουρισμού, όπως η Γερμανία, Γαλλία, Η.Β και άλλες. Η ΕΤΑΠ Πάφου θεωρεί ότι η παρουσία της AEGEAN στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της επαρχίας, στη διεύρυνση των αεροπορικών επιλογών και στην περαιτέρω ανάδειξη της Πάφου ως ενός ποιοτικού, ολόχρονου, ανταγωνιστικού προορισμού.
Η ΕΤΑΠ Πάφου και οι φορείς που την απαρτίζουν είναι σε ετοιμότητα να υλοποιήσουν κοινές προωθητικές δράσεις με την Aegean ώστε η αεροπορική εταιρεία να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.
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