Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η οποία άρχισε στις 15:30 στα γραφεία της αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας, εντός της νεκρής ζώνης.
Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: Πρώτο τετ α τετ μετά τη Νέα Υόρκη με διαφωνία για την ατζέντα
«Η ατζέντα καθορίζεται σε από κοινού συνεννόηση και δεν υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με τον Τ/κ ηγέτη να τονίζει ότι στην ατζέντα βρίσκονται τα επτά ΜΟΕ που έθεσε ο γ.γ. του ΟΗΕ
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται οι προσπάθειες για επίτευξη προόδου στο Κυπριακό, καθώς και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πρόκειται για το πρώτο τετ α τετ των δύο ηγετών μετά τις επαφές που είχαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Χριστοδουλίδης: Η ατζέντα καθορίζεται σε από κοινού συνεννόηση
Πριν από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «δεν φοβόμαστε ούτε τον διάλογο ούτε τις διαπραγματεύσεις».
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την αναχώρηση του σήμερα το απόγευμα από το Προεδρικό Μέγαρο, για να μεταβεί στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ερωτηθείς αν σήμερα, όπως ανέφερε ο κ. Έρχιουρμαν, θα συζητηθούν μόνο τα επτά ΜΟΕ για τα οποία έκανε λόγο ο ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ατζέντα καθορίζεται σε από κοινού συνεννόηση και δεν υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση».
Ακολούθως είπε ότι «πηγαίνω με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πολιτική βούληση, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που μείναμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας συνάντησης πριν μεταβούμε στη Νέα Υόρκη που ήταν συνάντηση με θετικό πρόσημο και επαναλαμβάνω ελπίζω να προκύψουν κάποια συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα».
Ερωτηθείς αν ισχύουν τα 19 σημεία εξακολουθούν να είναι στο τραπέζι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «φυσικά, είναι στο τραπέζι, γνωρίζει ο ΓΓ, γνωρίζει ο κ. Έρχιουρμαν, ο οποίος επιφυλάχθηκε να μου απαντήσει στην επόμενη συνάντηση που θα είχαμε. Τα είχα υποβάλει συγκεκριμένα πριν μεταβούμε στη Νέα Υόρκη, δεν κατέστη δυνατόν, παρά τη θέληση μας, να γίνει συνάντηση στη Νέα Υόρκη, άρα, σήμερα θα συζητήσουμε επ΄ αυτών και φυσικά όποιο θέμα θέλει ο κ. Ερχιουρμαν, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν φοβόμαστε εμείς ούτε τον διάλογο ούτε τις συζητήσεις ούτε τις διαπραγματεύσεις».
Έρχιουρμαν: Στην ατζέντα βρίσκονται τα επτά ΜΟΕ που είχε θέσει ο Γκουτέρες
Από την πλευρά του, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε αναφέρει πριν από τη συνάντηση ότι στην ατζέντα βρίσκονται τα επτά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί τα έξι.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν διαμηνύσει ότι επιδιώκουν συγκεκριμένη πρόοδο, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ και την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
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