«Δες μέσα από τα μάτια μου»: Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού ενισχύει την ανεξαρτησία των ατόμων με οπτική αναπηρία

Η εκστρατεία, η οποία θα κορυφωθεί στο πλαίσιο του XM Μαραθωνίου Λεμεσού στις 3 και 4 Απριλίου 2027, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της χρήσης του λευκού μπαστουνιού, τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά του, και την εκπαίδευση ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, η διοργάνωση συνεργάζεται με τον οργανισμό Through My Eyes, τον επίσημο φιλανθρωπικό της εταίρο για το 2027.

Ως πρεσβευτές της εκστρατείας συμμετέχουν δύο χρυσοί Παραολυμπιονίκες, η Κύπρια Καρολίνα Πελενδρίτου και ο Έλληνας Χαράλαμπος Ταϊγανίδης. Έχοντας και οι δύο προσωπική εμπειρία της οπτικής αναπηρίας, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τη σημασία της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Το λευκό μπαστούνι ως σύμβολο ανεξαρτησίας

Το λευκό μπαστούνι αποτελεί σημαντικό εργαλείο κινητικότητας για ανθρώπους με χαμηλή όραση ή ολική τύφλωση, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη μετακίνηση και την αυτονομία τους. Μέσα από την εκστρατεία «Δες μέσα από τα μάτια μου», ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού επιδιώκει να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με οπτική αναπηρία και την ανάγκη για μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προσβασιμότητα για όλους.

Η επίσημη έναρξη της εκστρατείας σηματοδοτείται από την παρουσίαση ενός κεντρικού βίντεο, με φόντο τη Λεμεσό, την πόλη με την οποία συνδέονται και οι δύο Παραολυμπιονίκες. Μέσα από τη δική τους εμπειρία, καλούν το κοινό να κατανοήσει τις καθημερινές προκλήσεις των ατόμων με οπτική αναπηρία και να στηρίξει την προσπάθεια για μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία.

Κάθε δωρεά, ένα βήμα προς την ανεξαρτησία

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, δρομείς, εταιρείες και πολίτες καλούνται να στηρίξουν την πρωτοβουλία μέσω χρηματικών εισφορών ύψους €3, €5 ή €10, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση της αγοράς λευκών μπαστουνιών και της εκπαίδευσης στη χρήση τους.

Οι δωρεές θα πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, καθώς και κατά τη διαδικασία εγγραφής στους αγώνες. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας GivenGain, δίνεται η δυνατότητα οικονομικής συνεισφοράς και σε όσους επιθυμούν να στηρίξουν την εκστρατεία χωρίς να συμμετάσχουν αγωνιστικά στη διοργάνωση.

Μια εκστρατεία ενημέρωσης και ουσιαστικής προσφοράς

Η πρωτοβουλία θα έχει ενεργή παρουσία κατά τη διάρκεια του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, στις 3 και 4 Απριλίου 2027, ενώ σε συνεργασία με τον οργανισμό Through My Eyes προγραμματίζεται και εκπαιδευτική δράση για τη χρήση του λευκού μπαστουνιού. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και η στήριξη που θα έχει προσφερθεί στα άτομα με οπτική αναπηρία.

Με την πρωτοβουλία «Δες μέσα από τα μάτια μου», ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού και o Όμιλος ΧΜ καλούν την κοινωνία να συμβάλει στην προσπάθεια για μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτονομία και ανεξαρτησία των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία, τις εγγραφές και τη δυνατότητα δωρεάς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.limassolmarathon.com.