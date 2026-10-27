Το Limassol Greens υποδέχεται το Movember με μια ξεχωριστή εκδήλωση στις 31 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, €10 από κάθε green fee, καθώς και μέρος των εσόδων από κάθε καλάθι με μπάλες που θα αγοράζεται στο Driving Range την ημέρα της εκδήλωσης, θα διατίθενται στο Movember Cyprus. Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες του γκολφ και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια.

Ξεχωριστή παρουσία στην εκδήλωση θα έχει το Movember Man Van, το οποίο θα λειτουργεί ως κινητό κουρείο, προσφέροντας δωρεάν ξύρισμα σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο αφήνοντας μουστάκι για το Movember. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το «Nearest to the Mo», μια ειδική δοκιμασία στο Driving Range, ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση και περίπτερο με τα επίσημα προϊόντα του Movember Cyprus.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη ενός μήνα αφιερωμένου σε σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία των ανδρών. Κάθε Νοέμβριο, το Movember καλεί τους άνδρες να αφήσουν μουστάκι, μετατρέποντάς το σε σύμβολο υποστήριξης και αφορμή για συζητήσεις σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ψυχική υγεία. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της επικοινωνίας και της αλληλοϋποστήριξης, ενθαρρύνοντας τους άνδρες να μιλούν ανοιχτά για όσα τους απασχολούν και να αναζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται.

Η συμμετοχή στην προσπάθεια είναι ανοικτή σε όλους. Γυναίκες, οικογένειες, φίλοι και συνάδελφοι μπορούν επίσης να στηρίξουν το Movember, με την παρουσία τους στην εκδήλωση, με μια δωρεά, με εθελοντική προσφορά ή συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος.

Για το Limassol Greens, η συνεργασία αυτή συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία του, η οποία δίνει έμφαση στην ευεξία, τον δραστήριο τρόπο ζωής και την ανθρώπινη επαφή. Σε ένα περιβάλλον με εκτεταμένους χώρους πρασίνου, το Limassol Greens συνδυάζει τη σύγχρονη κατοίκηση με το γκολφ και τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, προσφέροντας ευκαιρίες για άσκηση, χαλάρωση και κοινωνική συναναστροφή. Το γκολφ, ειδικότερα, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ενθαρρύνει την επικοινωνία και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τις ουσιαστικές συζητήσεις που επιδιώκει να αναδείξει το Movember.

Ο Γιώργος Γεωργίου, Marketing & Communications Manager του Limassol Greens, δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με το Movember Cyprus, θέλουμε να φέρουμε κοντά την κοινότητά μας για να στηρίξουμε έναν σημαντικό σκοπό που αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους άνδρες να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους, να μιλούν ανοιχτά για όσα τους απασχολούν και να αισθάνονται άνετα να ζητούν στήριξη όταν τη χρειάζονται. Ελπίζουμε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει αφορμή για ουσιαστικές συζητήσεις που θα συνεχιστούν και πέρα από τον Νοέμβριο».

Το κοινό καλείται να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση και να στηρίξει την πρωτοβουλία. Όσοι επιθυμούν μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν δωρεά απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Movember Cyprus.

Άφησε μουστάκι. Άνοιξε τη συζήτηση. Κάνε τη διαφορά.