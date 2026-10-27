Πλήρωσε παντού με κάρτα Eurobank Mastercard και διεκδίκησε €2.000

Ό,τι κι αν βρίσκεται στη δική σου λίστα, τώρα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η Eurobank δίνει την ευκαιρία σε 15 τυχερούς κατόχους καρτών Mastercard να κερδίσουν από €2.000 μέσω της εφαρμογής €πιστροφή.

Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, κάνοντας τουλάχιστον 15 συναλλαγές κάθε μήνα με κάρτα Eurobank Mastercard, μπαίνεις στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που θα κερδίσουν από €2.000 στην εφαρμογή €πιστροφή.

Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στους 15 τυχερούς μέσω της εφαρμογής €πιστροφή και θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση του προγράμματος σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντάς τους την ευελιξία να το αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν.

Με τον νέο αυτό διαγωνισμό, η Eurobank συνεχίζει να επιβραβεύει τους πελάτες της, προσφέροντας ουσιαστικό όφελος και μεγαλύτερη αξία στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Με επίκεντρο τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, η Eurobank επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες τραπεζικές λύσεις, υπηρεσίες και προσφορές που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και ανταποδοτική.

Οι κάρτες Eurobank Mastercard συνδυάζουν ευκολία, ευελιξία και ασφάλεια στις πληρωμές, τόσο στις καθημερινές αγορές όσο και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ ανάλογα με τον τύπο της κάρτας, προσφέρουν επιπρόσθετα προνόμια όπως ταξιδιωτική ασφάλιση, προστασία αγορών κ.α.

Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος €πιστροφή, του μοναδικού προγράμματος επιβράβευσης που επιστρέφει ευρώ και όχι βαθμούς, οι κάτοχοι καρτών Eurobank μπορούν να συγκεντρώνουν και να εξαργυρώνουν ευρώ σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, απολαμβάνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία από κάθε συναλλαγή τους.

Μάθε περισσότερα στο https://erb.cy/mastercardcompetition