Ποίηση, ζωγραφική και θεατρικό παιχνίδι στο «Μικρό Δάσος» της Λακατάμειας

Τη δράση συντονίζει η Αγγέλα Χριστοφίδου, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα* στην Κύπρο, με τη συμμετοχή του αγαπητού ηθοποιού Νεόφυτου Νεοφύτου στο θεατρικό παιχνίδι.

Τα παιδιά, μαζί με τους οικείους τους (γονείς, παππούδες, κηδεμόνες), θα γράψουν ποιήματα, θα ζωγραφίσουν και θα εξερευνήσουν το «Μικρό Δάσος», μέσα από τη φαντασία, την αφήγηση και το θέατρο. Η δράση προωθεί τη σύνδεση της τέχνης με τη φύση, καλλιεργώντας την αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργική έκφραση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ελαφρά κεράσματα και συζήτηση για τον σεβασμό στο νερό και στην τροφή, καθώς και για τους τρόπους αξιοποίησης του φαγητού που περισσεύει. Όλα τα απαραίτητα υλικά για τη ζωγραφική και την ποίηση θα παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες. Η δράση θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Τα παιδιά θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απαγγείλουν τα ποιήματά τους και να παρουσιάσουν τις ζωγραφιές τους σε θεματική εκδήλωση που διοργανώνει το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου το πρωί της 28ης Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (αίθουσα «Νικόλαος Μούντης»).

Συμμετοχές: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ https://forms.cloud.microsoft/e/MTMDFGiwHD. Προσοχή!!! Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η υποβολή της φόρμας δεν επιβεβαιώνει τη συμμετοχή σας. Η επιβεβαίωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηρώντας σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα εντάσσονται σε λίστα αναμονής.

Την δράση χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (European Climate Pact), και στηρίζουν το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου) και ο Δήμος Λακατάμειας που παραχώρησε τον χώρο του Μικρού Δάσους (Tiny Forest). Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέρος της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), και φέρνει κοντά πολίτες, κοινότητες και οργανισμούς, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στη κλιματική δράση. Μάθετε περισσότερα: https://climate-pact.europa.eu/index_en