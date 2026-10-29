Πρώτη θέση για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στον GRCPC 2026

Ο GRCPC αποτελεί μέρος του International Collegiate Programming Contest (ICPC), του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού αλγοριθμικού προγραμματισμού που ξεκίνησε το 1970. Το 2025 συμμετείχαν 63.294 φοιτητές από 3.307 πανεπιστήμια σε 93 χώρες, ενώ 140 ομάδες προκρίθηκαν στους Παγκόσμιους Τελικούς.

Η ομάδα του Νεάπολις που κατέκτησε την πρώτη θέση έλυσε 12 από τα 13 προβλήματα. Οι άλλες τέσσερις ομάδες κατέλαβαν την 3η, την 5η, την 7η και την 9η θέση στη συνολική κατάταξη. Οι τρεις πρώτες από αυτές έλυσαν από επτά προβλήματα, ενώ η τέταρτη έλυσε έξι.

Την προετοιμασία των ομάδων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συντονίζει ο προπονητής τους, Pavel Mavrin.

Στον διαγωνισμό, ομάδες τριών φοιτητών έχουν στη διάθεσή τους έναν υπολογιστή και πέντε ώρες για να λύσουν σύνθετα αλγοριθμικά προβλήματα. Η διαδικασία απαιτεί αναλυτική σκέψη, σχεδιασμό αποδοτικών λύσεων και συνεργασία υπό χρονική πίεση. Οι δεξιότητες αυτές συνδέονται και με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγουν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ταυτόχρονα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Καβάλα και την Πάφο, με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος να φιλοξενεί την κυπριακή συμμετοχή.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (Mediterraneo), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, το Πανεπιστήμιο Κεντρικού Λανκασάιρ (UCLan), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η φετινή επίδοση έρχεται μετά τις προηγούμενες διακρίσεις του Πανεπιστημίου στον ICPC. Το 2025, το Νεάπολις κατέλαβε την 11η θέση και κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πόρτο. Είχε επίσης συμμετάσχει στους Παγκόσμιους Τελικούς του θεσμού το 2024 στο Λούξορ και το 2025 στο Μπακού.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συγχαίρει τις συμμετέχουσες ομάδες και τον προπονητή Pavel Mavrin για τις επιδόσεις τους και ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση.