Κάνουμε χώρο για τα Χριστούγεννα: ιδέες για να ετοιμάσουμε το σπίτι μας για τις γιορτές

Ξεκινάμε με μια μικρή ανανέωση

Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρο το σπίτι για να μπούμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Αρκεί να κοιτάξουμε κάθε δωμάτιο με μια φρέσκια ματιά και να σκεφτούμε τι χρησιμοποιούμε πραγματικά καθημερινά. Μήπως το τραπεζάκι του σαλονιού έχει γεμίσει με περιοδικά και μικροαντικείμενα; Μήπως η είσοδος χρειάζεται λίγη περισσότερη τάξη ή οι επιφάνειες της κουζίνας λίγο περισσότερο ελεύθερο χώρο; Ξεκινώντας από τα μικρά, δημιουργούμε πιο λειτουργικούς χώρους και αφήνουμε περιθώριο για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που θα ακολουθήσει.

Κάνουμε την είσοδο πιο πρακτική

Τις γιορτές, η είσοδος του σπιτιού χρησιμοποιείται περισσότερο από ποτέ. Μπουφάν, τσάντες, παπούτσια και σακούλες με ψώνια καταλήγουν συχνά όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Μια κρεμάστρα, μια παπουτσοθήκη ή ένα μικρό έπιπλο με συρτάρια μπορούν να βοηθήσουν να παραμένει ο χώρος τακτοποιημένος, ακόμη κι όταν έρχονται επισκέπτες. Αν έχουμε λίγο ελεύθερο χώρο, μπορούμε να προσθέσουμε ένα μικρό δίσκο για κλειδιά και άλλα καθημερινά αντικείμενα. Έτσι, το καλωσόρισμα γίνεται πιο ζεστό και η καθημερινότητα λίγο πιο εύκολη.

Ελευθερώνουμε χώρο στο σαλόνι για τις όμορφες στιγμές

Το σαλόνι είναι συχνά το επίκεντρο των γιορτών. Εκεί θα μαζευτούμε για μια χριστουγεννιάτικη ταινία, εκεί θα ανοίξουμε τα δώρα και εκεί θα απολαύσουμε τις συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά, πάνω από κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Για να το προετοιμάσουμε, μπορούμε να απομακρύνουμε όσα δεν χρειαζόμαστε καθημερινά και να οργανώσουμε τα τηλεχειριστήρια, τα παιχνίδια και τα περιοδικά σε καλάθια αποθήκευσης. Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες μας και να τα τοποθετήσουμε σε ράφια, βιβλιοθήκες ή ντουλάπια.

Κάνουμε κάστινγκ στα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Πριν αρχίσουμε να αγοράζουμε μπάλες, γιρλάντες, φωτάκια και διακοσμητικά, αξίζει να οργανώσουμε όσα έχουμε ήδη. Συγκεντρώνουμε τα στολίδια ανά κατηγορία και ελέγχουμε ποια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε φέτος. Τα εύθραυστα διακοσμητικά καλό είναι να φυλάσσονται προσεκτικά, ενώ τα φωτάκια είναι καλύτερο να αποθηκεύονται με τρόπο που περιορίζει το μπέρδεμα των καλωδίων. Έτσι, η διαδικασία του στολισμού γίνεται πιο ευχάριστη και στο τέλος των γιορτών θα μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πάντα πολύ πιο εύκολα σε χρηστικά κουτιά. Όταν ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε και τι χρειαζόμαστε, ώστε να μην γεμίσουμε τον χώρο μας με πράγματα που δεν έχουμε πού να βάλουμε και πού να φυλάξουμε.

Οργανώνουμε την κουζίνα πριν αρχίσουν οι προετοιμασίες

Από τα μπισκότα και τα γλυκά μέχρι τα γιορτινά γεύματα, η κουζίνα έχει την τιμητική της αυτή την εποχή. Γι’ αυτό αξίζει να ελέγξουμε τα ντουλάπια, να οργανώσουμε τα σκεύη και να ελευθερώσουμε λίγο χώρο στον πάγκο εργασίας. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα εργαλεία ζαχαροπλαστικής σε ένα σημείο και να τοποθετήσουμε τα καθημερινά σκεύη εκεί όπου τα βρίσκουμε εύκολα. Μερικά καλάθια ή διαχωριστικά στα συρτάρια βοηθούν να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, ενώ η οργάνωση των τροφίμων μάς επιτρέπει να γνωρίζουμε τι έχουμε ήδη και τι χρειάζεται να προμηθευτούμε.

Κρατάμε τις προετοιμασίες απλές και απολαμβάνουμε τις γιορτές

Το σημαντικότερο είναι να θυμόμαστε πως η προετοιμασία δεν χρειάζεται να γίνει μέσα σε μία μέρα. Μπορούμε να οργανώνουμε ένα δωμάτιο κάθε φορά, να ξεκινήσουμε από τα σημεία που μας δυσκολεύουν περισσότερο και να αφήσουμε τον στολισμό για όταν νιώσουμε έτοιμοι. Με πρακτικές λύσεις αποθήκευσης, κουτιά, καλάθια και έπιπλα που εξυπηρετούν περισσότερες από μία ανάγκες, το σπίτι μπορεί να γίνει πιο λειτουργικό χωρίς μεγάλες αλλαγές.

Γιατί τελικά, το να ετοιμάζουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα δεν σημαίνει να είναι όλα στην εντέλεια. Σημαίνει να δημιουργούμε χώρο για όσα έχουν πραγματικά σημασία: τους ανθρώπους μας, τις μικρές παραδόσεις, τα γέλια γύρω από το τραπέζι και τις στιγμές που κάνουν αυτές τις μέρες ξεχωριστές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, με μικρά βήματα και καλή διάθεση. Μια βόλτα στα καταστήματα ΙΚΕΑ ή στο ikea.com.cy είναι μια καλή αρχή!