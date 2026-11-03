Φιλοξενία διοργανωτών γάμων από την Πολωνία

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η επίσκεψη αυτή αποσκοπεί στην άμεση επαφή των επαγγελματιών της πολωνικής αγοράς με τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις μοναδικές τοποθεσίες που προσφέρει η επαρχία Πάφου. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής τους, οι φιλοξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε ξενοδοχειακά θέρετρα, θα γνωρίσουν τους λειτουργούς γαμήλιων τελετών των Δήμων, παραδοσιακούς χώρους και άλλους χώρους τέλεσης γάμων, ιστορικά μνημεία κτλ. τα οποία αποτελούν ιδανικά σκηνικά για τη διοργάνωση γάμων υψηλών προδιαγραφών.

Η αγορά της Πολωνίας παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Κύπρο και την Πάφο, εξυπηρετείτε επαρκώς από ένα εκτενές αεροπορικό δίκτυο και η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό, με την πιθανότητα αύξησης της διοργάνωσης ταξιδιών γάμου στην περιοχή.

Μέσα από τις εμπειρίες που θα αποκομίσουν, οι Πολωνοί διοργανωτές θα είναι σε θέση να προωθήσουν την Πάφο ως μια ολοκληρωμένη και ποιοτική επιλογή για ζευγάρια που επιθυμούν να παντρευτούν στο νησί ή να περάσουν τον μήνα του μέλιτος .

Η φιλοξενία διοργανώνεται με τη στήριξη των τοπικών τουριστικών φορέων, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του Υφυπουργείου τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη συλλογική δέσμευση για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Πάφου, με έμφαση στον θεματικό τουρισμό.