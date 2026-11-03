«Δεν έχουμε ακόμη τελικό πόρισμα»: Απαντά στην ανακοίνωση της Πολυκλινικής το Υπουργείο Υγείας για τη λεγεωνέλλα – Στη Γαλλία τα δείγματα για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης

«Δεν έχουμε ακόμη τελικά αποτελέσματα ή τελικό πόρισμα», ανέφερε ο Δρ Μένδρης. Τα δείγματα έχουν σταλεί στο ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς στη Γαλλία και, σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα αποτελέσματα αναμένονται το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως υπενθύμισε, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε το θετικό κρούσμα στο νεογνό, το Υπουργείο έλαβε δείγματα από όλους τους χώρους στους οποίους ενδέχεται να είχε εκτεθεί, τόσο από το νοσηλευτήριο όσο και από την κατοικία του.

Η ταυτοποίηση του μικροβίου που εντοπίστηκε στο νεογνό δεν είναι απλή διαδικασία, σημείωσε. Το γεγονός ότι ανιχνεύεται λεγεωνέλλα στο δίκτυο και στο νεογνό δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι η μόλυνση προήλθε από συγκεκριμένη βρύση. Χρειάζεται πιο εξειδικευμένος έλεγχος, ώστε να συγκριθεί το μικρόβιο που εντοπίστηκε σε κάθε βρύση με εκείνο που βρέθηκε στο νεογνό.

Για την εξέταση αυτή, το Υπουργείο συνεργάζεται μέσω του ECDC με το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς στη Γαλλία. Ο Δρ Μένδρης ανέφερε ότι τα αποτελέσματα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης και την έκδοση τελικού πορίσματος, εφόσον αυτά επιτρέψουν να εξαχθεί συμπέρασμα.

Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωση της Πολυκλινικής Λευκωσίας, σύμφωνα με την οποία η ίδια δεν αποτέλεσε πηγή έκθεσης και μόλυνσης του ασθενούς βάσει της ολοκληρωμένης εργαστηριακής ταυτοποίησης, ο κ. Μένδρης είπε ότι την υπόθεση διερευνά το Υπουργείο Υγείας, το οποίο δεν έχει ακόμη εκδώσει πόρισμα.

Πρόσθεσε ότι η Πολυκλινική Λευκωσίας προχώρησε σε ενέργειες απολύμανσης και αποστείρωσης του δικτύου της. Το Υπουργείο επανέλεγξε το νοσηλευτήριο για λεγεωνέλλα και κατέληξε ότι μπορεί να δοθεί άδεια για να επαναλειτουργήσει.

«Άλλο το ένα που έχει να κάνει με το θετικό περιστατικό και άλλο το άλλο που έχει να κάνει με λειτουργία της κλινικής. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ