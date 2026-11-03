Συναγερμός για πιθανή βόμβα σε αεροπλάνο από το Χίθροου: Έκτακτη προσγείωση στην Πολωνία - Έκλεισε το αεροδρόμιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να διερευνήσουν την αναφερθείσα απειλή.

Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον ευσταθούν οι πληροφορίες περί ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα επαναλειτουργήσει.

Πηγές: protothema.gr, cnn.gr