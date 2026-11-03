Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (3/11) στην Πολωνία, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε απρογραμμάτιστη προσγείωση στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν, το οποίο έκλεισε προσωρινά.
Συναγερμός για πιθανή βόμβα σε αεροπλάνο από το Χίθροου: Έκτακτη προσγείωση στην Πολωνία - Έκλεισε το αεροδρόμιο
Φωτογραφία αρχείου
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν, όπου κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας – Σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την αναφερθείσα απειλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να διερευνήσουν την αναφερθείσα απειλή.
Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον ευσταθούν οι πληροφορίες περί ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος.
Παράλληλα, το αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα επαναλειτουργήσει.
Πηγές: protothema.gr, cnn.gr
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