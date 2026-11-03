Πλεόνασμα €1,6 δισ. στα κρατικά ταμεία μέχρι τον Σεπτέμβριο

Συγκεκριμένα, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1,61 δισ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1,17 δισ. (3,0% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2025.

Αύξηση 6,5% στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €12 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €737,9 εκατ. ή 6,5% σε σύγκριση με τα €11,4 δισ. που καταγράφηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδo του 2025.

Η αύξηση των συνολικών εσόδων προήλθε κυρίως από την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο, τα οποία ανήλθαν στα €3,3 δισ., αυξημένα κατά €442,2 εκατ. (+15,3 %) σε σύγκριση με €2,9 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα οι κοινωνικές εισφορές κατέγραψαν αύξηση €235,0 εκατ. (+6,6%) και ανήλθαν στα €3,8 δισ. σε σύγκριση με €3,5 δισ. το 2025.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών, οι οποίοι ανήλθαν στα €3,8 δισ. αυξημένοι κατά €251,5 εκατ. (+7,2%) σε σύγκριση με €3,5 δισ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), μετά την αφαίρεση των επιστροφών, ανήλθαν σε €2,6 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση €293,1 εκατ. (+12,5%) σε σχέση με τα €2,3 δισ. που είχαν καταγραφεί το 2025.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν σε €96,7 εκατ. από €171,3 εκατ. το 2025, καταγράφοντας μείωση €74,6 εκατ.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €7,6 εκατ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €743,5 εκατ. σε σύγκριση με €751,1 εκατ. το 2025. Επιπρόσθετα, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα περιορίστηκαν σε €92,4 εκατ. μειωμένοι κατά €37,0 εκατ. (-28,6%) έναντι €129,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €71,6 εκατ. (-20,5%) και περιορίστηκαν στα €278,2 εκατ. σε σύγκριση με €349,8 εκατ. το 2025.

Στο 2,9% η αύξηση δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €10,5 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση €295,9 εκατ. ή 2,9% σε σύγκριση με τα €10,2 δισ. που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €114,3 εκατ. (+11,0%) και ανήλθε στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €1 δισ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήθηκαν κατά €108,3 εκατ. (+3,8%) φθάνοντας τα €3 δισ. σε σύγκριση με €2,9 δισ. το 2025.

Παράλληλα, οι κοινωνικές παροχές κατέγραψαν αύξηση €199,6 εκατ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €4,3 δισ. σε σύγκριση με €4 δισ. το 2025.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €8,7 εκατ. (+2,6%) και ανήλθαν στα €340,7 εκατ. σε σύγκριση με €332,0 εκατ. το 2025, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €68,7 εκατ. (+10,6%) και ανήλθαν στα €714,7 εκατ. σε σύγκριση με €646,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις δαπάνες του λογαριασμού κεφαλαίου, οι οποίες περιορίστηκαν σε €936,2 εκατ. από €1,1 δισ. το 2025, σημειώνοντας μείωση €189,9 εκατ. (-16,9%).

Ειδικότερα, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €94,1 εκατ. (-12,1%) και περιορίστηκαν στα €686,4 εκατ. σε σύγκριση με €780,5 εκατ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €95,8 εκατ. (-27,7%) και περιορίστηκαν στα €249,8 εκατ. σε σύγκριση με €345,6 εκατ. το 2025. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις περιορίστηκαν στα €75,8 εκατ. σε σύγκριση με €89,7 εκατ. το 2025, παρουσιάζοντας μείωση €13,9 εκατ. (-15,5%).

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα €656,3 εκατ. από €306,8 εκατ., ενώ θετική ήταν και η συμβολή των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, με πλεόνασμα €957,2 εκατ. έναντι €891,5 εκατ. πέρσι.

Το έλλειμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίστηκε σημαντικά στα €3,8 εκατ. από €30,7 εκατ. το 2025.