Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι στις 10-11 Νοεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Κρεμλίνο: Επιβεβαιώνει τις τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι
Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε θέματα μεταπολεμικής ασφάλειας, ανθρωπιστικών ζητημάτων και μέτρων αποκλιμάκωσης, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή την ημερομηνία. Μια ρωσική αποστολή θα μεταβεί στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου και θα συμμετάσχει στις τριμερείς διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Βλαντίμιρ Μεντίσκι, σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, θα είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Μόσχας στις συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.
Αμερικανοί διαπραγματευτές καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη σημαντικής προόδου στον πόλεμο, που τώρα διανύει τον πέμπτο χρόνο του. Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έγιναν τον Φεβρουάριο, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν πόλεμο κατά του Ιράν.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες ότι την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν την μεταπολεμική ασφάλεια και την αποκλιμάκωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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