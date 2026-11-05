«Βρείτε δικηγόρους»: Οι Δημοκρατικοί ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για τον Τραμπ και την οικογένειά του

Το μήνυμα για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν ήταν σαφές. «Βρείτε δικηγόρους», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο υποθέσεων που θέλουν να διερευνήσουν, από συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων μέχρι χρηματιστηριακές συναλλαγές και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στον στενό κύκλο του Λευκού Οίκου.

Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα μπορεί να πραγματοποιεί ακροάσεις, να ζητά έγγραφα και να εκδίδει κλητεύσεις, αυξάνοντας την πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση.

Στο στόχαστρο τα δισεκατομμύρια από τα κρυπτονομίσματα

Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Κατά τους New York Times, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες απέφεραν τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το προηγούμενο έτος, προκαλώντας ερωτήματα για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η World Liberty Financial, εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου. Επενδυτική εταιρεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέκτησε σημαντικό μερίδιό της και, λίγους μήνες αργότερα, τα Εμιράτα προχώρησαν σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για την εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ.

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξετάσουν κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικών συμφωνιών και κυβερνητικών αποφάσεων.

Στο μικροσκόπιο και ο γιος του Τραμπ

Από τις έρευνες δεν αναμένεται να εξαιρεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος δραστηριοποιείται σε επενδυτικές εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από κρατική χρηματοδότηση ή κυβερνητικές πολιτικές.

Ειδικότερα, ερωτήματα προκαλεί η εμπλοκή Ρώσου επιχειρηματία με διασυνδέσεις στο Κρεμλίνο στη χρηματοδότηση γαμήλιας εκδήλωσης του γιου του προέδρου στις Μπαχάμες.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο γιος του αποπλήρωσε τον επιχειρηματία, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ Τζούνιορ, μέσω εκπροσώπου του, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή προσπάθεια επηρεασμού κυβερνητικών αποφάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος συμμετέχει σε διπλωματικές πρωτοβουλίες για το Ιράν και την Ουκρανία, ενώ η επενδυτική του εταιρεία έχει δεχθεί κεφάλαια από ξένα κράτη.

Ο δικηγόρος του απορρίπτει τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι δεν έχει υποδειχθεί κάποια συγκεκριμένη παραβίαση νομικού ή ηθικού κανόνα.

Οι 3.600 χρηματιστηριακές συναλλαγές

Ένα ακόμη ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει το Κογκρέσο είναι οι χρηματιστηριακές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω λογαριασμών του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του έτους καταγράφηκαν περισσότερες από 3.600 συναλλαγές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται αγορά μετοχών της Dell αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, λίγες ημέρες πριν ο Τραμπ αναφερθεί δημόσια με θετικά σχόλια στην εταιρεία και προτού ανακοινωθεί μεγάλη σύμβασή της με το Πεντάγωνο.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σύνδεση της συναλλαγής με την κυβερνητική απόφαση. Η Trump Organization υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις διαχειρίζονται ανεξάρτητες χρηματιστηριακές εταιρείες, χωρίς παρέμβαση του προέδρου ή της οικογένειάς του.

Ερωτήματα για το πάγωμα των φορολογικών ελέγχων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναστείλει φορολογικούς ελέγχους που αφορούσαν τον Τραμπ, τους γιους του και τις επιχειρήσεις τους.

Οι Δημοκρατικοί προτίθενται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκε η απόφαση, καθώς και κατά πόσον ήταν νόμιμη η συγκεκριμένη παρέμβαση.

Παράλληλα, σχεδιάζονται έρευνες για κυβερνητικές συμβάσεις, δωρεές προς τον Λευκό Οίκο, την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και χειρισμούς της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται ακόμη η διερεύνηση αποφάσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας πολιτικής σύγκρουσης

Παρά την αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν οι Δημοκρατικοί, η έναρξη κοινοβουλευτικών ερευνών δεν συνεπάγεται ότι θα προκύψουν αποδείξεις παράνομων ενεργειών.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η οικογένεια Τραμπ παραβίασε τη νομοθεσία στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, ενδεχόμενες προσφυγές στη Δικαιοσύνη εναντίον κοινοβουλευτικών κλητεύσεων θα μπορούσαν να καθυστερήσουν σημαντικά τις διαδικασίες.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών αποφεύγει, προς το παρόν, να δεσμευτεί για πιθανή νέα διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου.