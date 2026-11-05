Χορός δισεκατομμυρίων μετά τις αμερικανικές εκλογές: Ποιοι θησαύρισαν και ποιοι έχασαν περιουσίες

Ο μεγαλύτερος χαμένος ήταν ο Έλον Μασκ, ο οποίος είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 34,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στον αντίποδα ο Τζεφ Μπέζος της Amazon αύξησε τη δική του κατά 13,7 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, οι ανακατατάξεις συνδέονται με την αντίδραση των επενδυτών στο εκλογικό αποτέλεσμα και τις προσδοκίες για αλλαγές στην πολιτική που αφορά τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μασκ πλήρωσε ακριβά την εκλογική βραδιά

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος είχε διαθέσει σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών, βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικές χρηματιστηριακές απώλειες.

Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, η εκτιμώμενη περιουσία του είχε περιοριστεί στα 867,2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι αποτιμήσεις των SpaceX και Tesla υποχώρησαν περίπου 3% και 4% αντίστοιχα.

Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, το αποτέλεσμα έχει και πολιτική σημασία για τον επιχειρηματία, λόγω της ενεργού στήριξής του προς τους Ρεπουμπλικανούς.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής της Dell Technologies. Η περιουσία του μειώθηκε κατά 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 213,4 δισεκατομμύρια, μετά την πτώση της μετοχής της εταιρείας κατά 8%.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχασε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Μασαγιόσι Σον της SoftBank κατέγραψε απώλειες 1,6 δισεκατομμυρίων.

Ο Μπέζος και οι μεγάλοι κερδισμένοι

Στην αντίπερα όχθη βρέθηκαν οι μέτοχοι εταιρειών που ενισχύθηκαν σημαντικά στο χρηματιστήριο.

Η Amazon σημείωσε άνοδο 7%, αυξάνοντας την εκτιμώμενη περιουσία του Τζεφ Μπέζος στα 384,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι συνιδρυτές της Google. Ο Λάρι Πέιτζ έγινε πλουσιότερος κατά 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η περιουσία του Σεργκέι Μπριν αυξήθηκε κατά 7,6 δισεκατομμύρια, με τη μετοχή της Alphabet να ενισχύεται σχεδόν 5%.

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημείωσε η περιουσία του πρώην επικεφαλής της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ.

Ανάμεσα στους κερδισμένους περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειας Γουόλτον, βασικοί μέτοχοι της Walmart, οι οποίοι είδαν την αξία των συμμετοχών τους να αυξάνεται κατά περίπου πέντε δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών η τεχνητή νοημοσύνη

Πίσω από τις χρηματιστηριακές ανακατατάξεις βρίσκεται και η αβεβαιότητα για το μέλλον των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, αυξάνονται οι προσδοκίες για αυστηρότερη εποπτεία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής νέων έργων κατασκευής κέντρων δεδομένων, γνωστών ως data centers, ενώ δεν αποκλείονται κοινοβουλευτικές ακροάσεις και έρευνες για τις πρακτικές των τεχνολογικών κολοσσών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν ιδιαίτερα προσεκτικά τις εξελίξεις, καθώς οι εταιρείες έχουν ήδη δεσμεύσει τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει σε όλες τις περιπτώσεις πότε οι επενδύσεις αυτές θα αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Πάντως, οι μεταβολές στις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων αποτυπώνουν κυρίως τις αλλαγές στην αξία των μετοχών και των επιχειρηματικών συμμετοχών τους και όχι πραγματικές εισπράξεις ή χρηματικές ζημιές.

Το βέβαιο είναι ότι η αλλαγή πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον δημιουργεί νέα δεδομένα για τη Silicon Valley, με τις επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκονται μπροστά στο ενδεχόμενο αυστηρότερων κανόνων και μεγαλύτερου κρατικού ελέγχου.