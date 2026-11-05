Ο Χριστοδουλίδης στον κόσμο του VR: Φόρεσε τα ειδικά γυαλιά και έπαιξε HADO σε σχολείο - Τι είναι το πρωτοποριακό τεχνο-άθλημα (βίντεο)

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φόρεσε τον ειδικό εξοπλισμό και «μπήκε» στο παιχνίδι, δοκιμάζοντας τις ικανότητές του και δίνοντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

Τι είναι το HADO

Το HADO θυμίζει μια ψηφιακή εκδοχή του dodgeball, με τους παίκτες να εκτοξεύουν εικονικές ενεργειακές βολές προς τους αντιπάλους τους και να δημιουργούν ψηφιακές ασπίδες για να προστατευτούν.

Χάθηκε στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης https://t.co/fWeJtTixFD — Sigmalive (@Sigmalivecom) November 5, 2026

Οι συμμετέχοντες φορούν ειδική μάσκα επαυξημένης πραγματικότητας και συνήθως αισθητήρα στον καρπό, μέσω των οποίων μπορούν να βλέπουν ψηφιακά στοιχεία στον πραγματικό χώρο και να αλληλεπιδρούν με αυτά.

Το παιχνίδι απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά, κίνηση και στρατηγική, καθώς οι παίκτες καλούνται να αποφεύγουν τις αντίπαλες βολές και να συνεργάζονται για να επικρατήσουν.