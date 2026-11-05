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Ο Χριστοδουλίδης στον κόσμο του VR: Φόρεσε τα ειδικά γυαλιά και έπαιξε HADO σε σχολείο - Τι είναι το πρωτοποριακό τεχνο-άθλημα (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δοκίμασε το HADO κατά την επίσκεψή του σε σχολείο της Πάφου, συμμετέχοντας σε ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας μαζί με μαθήτριες

Μια διαφορετική εμπειρία είχε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επίσκεψή του στο International School of Paphos, όπου άφησε για λίγο στην άκρη τον θεσμικό του ρόλο και δοκίμασε ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας.

Αφού ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου και γνώρισε από κοντά τις δραστηριότητες και τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές, εισήχθη τελικά και στον κόσμο του HADO, ένα πρωτοποριακό τεχνο-άθλημα επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), το οποίο συνδυάζει τη σωματική άσκηση με την τεχνολογία.

 

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Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φόρεσε τον ειδικό εξοπλισμό και «μπήκε» στο παιχνίδι, δοκιμάζοντας τις ικανότητές του και δίνοντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

Τι είναι το HADO

Το HADO θυμίζει μια ψηφιακή εκδοχή του dodgeball, με τους παίκτες να εκτοξεύουν εικονικές ενεργειακές βολές προς τους αντιπάλους τους και να δημιουργούν ψηφιακές ασπίδες για να προστατευτούν.

Οι συμμετέχοντες φορούν ειδική μάσκα επαυξημένης πραγματικότητας και συνήθως αισθητήρα στον καρπό, μέσω των οποίων μπορούν να βλέπουν ψηφιακά στοιχεία στον πραγματικό χώρο και να αλληλεπιδρούν με αυτά.

Το παιχνίδι απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά, κίνηση και στρατηγική, καθώς οι παίκτες καλούνται να αποφεύγουν τις αντίπαλες βολές και να συνεργάζονται για να επικρατήσουν.

 

 

#ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ #ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

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