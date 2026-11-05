Τράπεζα Κύπρου: Εξετάζει νέο μικρό σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Αυτό λέχθηκε στο πλαίσιο της σημερινής διάσκεψης της Τράπεζας Κύπρου για τα εννιαμηνιαία αποτελέσματα.

Η διοίκηση ανέφερε ότι η τράπεζα εφαρμόζει μικρής κλίμακας σχέδια εθελούσιας εξόδου, με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή του προσωπικού στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού. Οι αποχωρήσεις, που αντιστοιχούν σε περίπου 2%-4% του προσωπικού ετησίως, δημιουργούν περιθώριο για προσλήψεις εξειδικευμένων στελεχών και επενδύσεις στην τεχνολογία, πέραν της εξοικονόμησης κόστους.

Η ενδεχόμενη ανακοίνωση του νέου σχεδίου, θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους, το πιο πιθανόν, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ανακοίνωσε αρχές Ιουνίου, σχέδιο εθελούσιας εξόδου μικρής εμβέλειας ενώ αντίστοιχο σχέδιο υλοποιήθηκε και το 2025.

Αύξηση 5% στο κόστος προσωπικού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τράπεζας, το κόστος προσωπικού για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε €164 εκατ. σε σύγκριση με €156 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους περίπου €9 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €10 εκατ. σε σύγκριση με πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους €8.2 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους €4.7 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025.

Εξαιρώντας τις πιο πάνω προβλέψεις, το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις μισθολογικές αυξήσεις και τις αναπροσαρμογές για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)), που συνήθως λαμβάνουν χώρα τον πρώτο μήνα του έτους που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα χαμηλότερα έξοδα λόγω της ολοκλήρωσης Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) μικρής κλίμακας το β’ τρίμηνο 2026, όπου 51 υπάλληλοι εγκρίθηκαν για αποχώρηση από το Συγκρότημα.