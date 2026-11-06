Όλα όσα δεν ξέρετε για το Τσερνόμπιλ αυτή την Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 08/11 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ 01:23:40

Όλη η αλήθεια για το δυστύχημα που άλλαξε την ιστορία

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των πυροσβεστών στον αντιδραστήρα 4. Οι μαρτυρίες από τους θύτες του Τσερνόμπιλ που βούτηξαν στη ραδιενεργή κόλαση H δίκη παρωδία για τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή του 20ού αιώνα

Αυτό το βιβλίο, αποτέλεσμα πέντε χρόνων έρευνας, είναι μια προσιτή και πλήρως κατανοητή απεικόνιση του τι ακριβώς συνέβη. Από τις απεγνωσμένες προσπάθειες των ανθρώπων να εμποδίσουν έναν καιγόμενο πυρήνα αντιδραστήρα να μολύνει με ραδιενέργεια ολόκληρη την ανατολική Ευρώπη, μέχρι την αυτοθυσία των αφανών ηρώων που μπήκαν σε πεδία ακτινοβολίας τόσο ισχυρά που τα μηχανήματα δεν μπορούσαν δουλέψουν, αλλά και την αναπάντεχη αλήθεια σχετικά με τους θρυλικούς «δύτες του Τσερνόμπιλ» έως την τελική παρωδία δίκης στη Σοβιετική Ένωση.

Η αφήγηση των ιστορικών περιστατικών εμπλουτίζεται με την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα από το ταξίδι του στην εγκαταλειμμένη πόλη του Πρίπιατ αλλά και όλη την ευρύτερη ζώνη του Τσερνόμπιλ στη σύγχρονη Ουκρανία. Εμπλουτισμένο με πρόσφατες φωτογραφίες της πόλης του Πρίπιατ και με αναλυτικό σχεδιάγραμμα της Μονάδας 4 του εργοστασίου, το βιβλίο αυτό είναι ένας συναρπαστικός απολογισμός της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής παγκοσμίως.

Το βιβλίο που ενέπνευσε την τηλεοπτική σειρά-φαινόμενο Chernobyl του HBO αυτή την Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ.